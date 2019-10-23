Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"

Делегация Общественного совета при Минобороны России во главе с председателем совета и главредом "МК" Павлом Гусевым во вторник, 22 октября впервые посетила военный инновационный технополис "Эра" в Анапе. Цель - знакомство с научными разработками иннополиса, который "за глаза" уже прозвали русской "кремниевой долиной". Инспекции общественного десанта подверглись лаборатории и конечно же жилые корпуса. С новинками IT-технологий вместе с членами Общественного совета знакомился корреспондент "МК".

Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра" (с) Максим Кисляков / "МК"

Одного взгляда на технополис "Эра" достаточно, чтобы понять: не зря его сравнивают с калифорнийской "кремниевой долиной". Рядом море, залитые солнцем пляжи. Но есть одно большое отличие: в анапском иннополисе трудятся... военнослужащие. Это солдаты срочной службы, собранные в особые научные роты, и их кураторы - офицеры, среди которых немало военных ученых.

Военный инновационный технополис вырос на берегу Черного моря недавно. Осенью 2017-го Владимир Путин поручил создать технополис, который призван был искать, создавать и внедрять прорывные технологии как для военных нужд, так и для мирной жизни.

Сегодня "Эра" - это больше десяти инновационных объектов, среди которых четыре именных корпуса. Это два жилых комплекса для специалистов на тысячу квартир - "Калашников" и "Королев", а также научно-лабораторный корпус "Туполев" и административно-деловой "Курчатов".

Технополис открыт любым инновациям, которые делают жизнь лучше и безопасней. Так, здесь передвигаются только на экологически чистом транспорте - электромобилях. Для электроснабжения используются специальные солнечные батареи.

(с) Максим Кисляков / "МК"

Для операторов научных рот построен спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, тренажерный зал и фитнес-комплекс. Дополнительная физическая нагрузка жизненно необходима для бойцов научных рот. Огромной аркой из стекла и бетона прямо посреди технополиса вырос ледовый дворец. Рядом - причудливым зонтом амфитеатр со сценой.

Трудноповерить, что еще летом прошлого года здесь шла бурная стройка.

Делегация Общественного совета подключилась к научной деятельности "Эры" и приняла участие в совместной конференции. Темы: военное строительство и научное исследование проблем безопасности. Так, перед военнослужащими выступил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

Операторы научных рот и их кураторы рассказали о проводимых исследованиях Это автоматизация управления, робототехника, информбезопасность и даже биоинженерные технологии.

"Эровцам" уже есть о чем доложить. Так, молодые ученые в погонах создали искусственную нейронную сеть, которая сама учится идентифицировать любой образец военной техники - и нашей, и зарубежной. Она способна моделировать радиолокационный портрет танка, автомашины или самолета.

(с) Максим Кисляков / "МК"

Другой проект - "Платформа" - нейросистема с элементами искусственного интеллекта. Дает возможность получать оперативную обстановку в режиме реального времени. Ее главный плюс - она с высокой точностью моделирует возможные боевые действия и позволяет получить достаточно точные прогнозы исхода боестолкновения.

Есть и гражданские новинки "Эры". Например, дрон-спасатель, который "заточен" находить тонущих людей. Дальше - одно нажатие клавиши оператором и беспилотник несется к цели со спасательным кругом. Говорят, уже есть заинтересованность в таком дроне-спасателе в гражданском флоте.

Разработки в области биомедицинских технологий тоже впечатляют. В специальной лаборатории на 3D-принтере возможна печать фрагментов человеческого скелета. Правда, эти изделия пока применимы лишь в обучающих целях - для студентов медвузов и практикантов.

А вот в лаборатории клеточных технологий есть уже вполне прикладной инновационный образец: клетки, которые можно использовать в биоиндикации, чтобы определить радиационное заражение. В случае техногенной катастрофы или ядерного конфликта - эти наноиндикаторы позволят правильно сортировать поражённых, а значит спасать жизни.

Разработали в "Эре" и кардиодатчики. Они способны в реальном времени выдавать подробную информацию о сердечном ритме, сбоях и даже скрытых заболеваниях.

-Эту тему надо активно развивать, - отметил член Общественного совета при Минобороны РФ, легендарный кардиохирург и ученый Лео Бокерия. - И заодно нужно быть готовым к большой конкуренции с Западом. Там понимают всю перспективность этого направления.

Как рассказали в "Эре", улучшенные образцы кардиодатчиков уже внедряются в боевую экипировку "Ратник".

Главное достояние "Эры" - операторы научных рот. Как живут эти особые солдаты, чей фронт - наука и информационные технологии, проинспектировала делегация Общественного совета. Оказалось, что в распоряжении бойцов научных рот - уютные двухместные кубрики, удобные кровати, душевая кабина. Такой жилкорпус тянет на три "звезды" - не меньше.

В технополисе нет привычных кабинетов, как в советских НИИ. Вместо них - просторные лаборатории с огромными, в человеческий рост, окнами. Все лаборатории оснащены самой передовой техникой - мощными компьютерами, специальной научной оргтехникой.

-Несмотря на кризисы и санкции, наша страна создала такой грандиозный центр - настоящую "Мекку" для молодых ученых, - подчеркнул зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. - Нужно и дальше развивать это направление. Заодно давать понять молодежи, особенно той, которая тянется к науке - здесь ваше будущее, в технополисе "Эра".

В поддержку этой идеи Общественный совет единогласно решил учредить несколько именных стипендий для подающих надежду молодых ученых. Теперь у них появился еще один стимул и дальше развивать военную науку.