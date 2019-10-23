Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
Делегация Общественного совета при Минобороны России во главе с председателем совета и главредом "МК" Павлом Гусевым во вторник, 22 октября впервые посетила военный инновационный технополис "Эра" в Анапе. Цель - знакомство с научными разработками иннополиса, который "за глаза" уже прозвали русской "кремниевой долиной". Инспекции общественного десанта подверглись лаборатории и конечно же жилые корпуса. С новинками IT-технологий вместе с членами Общественного совета знакомился корреспондент "МК".
Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра" (с) Максим Кисляков / "МК"
Одного взгляда на технополис "Эра" достаточно, чтобы понять: не зря его сравнивают с калифорнийской "кремниевой долиной". Рядом море, залитые солнцем пляжи. Но есть одно большое отличие: в анапском иннополисе трудятся... военнослужащие. Это солдаты срочной службы, собранные в особые научные роты, и их кураторы - офицеры, среди которых немало военных ученых.
Военный инновационный технополис вырос на берегу Черного моря недавно. Осенью 2017-го Владимир Путин поручил создать технополис, который призван был искать, создавать и внедрять прорывные технологии как для военных нужд, так и для мирной жизни.
Сегодня "Эра" - это больше десяти инновационных объектов, среди которых четыре именных корпуса. Это два жилых комплекса для специалистов на тысячу квартир - "Калашников" и "Королев", а также научно-лабораторный корпус "Туполев" и административно-деловой "Курчатов".
Технополис открыт любым инновациям, которые делают жизнь лучше и безопасней. Так, здесь передвигаются только на экологически чистом транспорте - электромобилях. Для электроснабжения используются специальные солнечные батареи.
(с) Максим Кисляков / "МК"
Для операторов научных рот построен спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, тренажерный зал и фитнес-комплекс. Дополнительная физическая нагрузка жизненно необходима для бойцов научных рот. Огромной аркой из стекла и бетона прямо посреди технополиса вырос ледовый дворец. Рядом - причудливым зонтом амфитеатр со сценой.
Трудноповерить, что еще летом прошлого года здесь шла бурная стройка.
Делегация Общественного совета подключилась к научной деятельности "Эры" и приняла участие в совместной конференции. Темы: военное строительство и научное исследование проблем безопасности. Так, перед военнослужащими выступил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.
Операторы научных рот и их кураторы рассказали о проводимых исследованиях Это автоматизация управления, робототехника, информбезопасность и даже биоинженерные технологии.
"Эровцам" уже есть о чем доложить. Так, молодые ученые в погонах создали искусственную нейронную сеть, которая сама учится идентифицировать любой образец военной техники - и нашей, и зарубежной. Она способна моделировать радиолокационный портрет танка, автомашины или самолета.
(с) Максим Кисляков / "МК"
Другой проект - "Платформа" - нейросистема с элементами искусственного интеллекта. Дает возможность получать оперативную обстановку в режиме реального времени. Ее главный плюс - она с высокой точностью моделирует возможные боевые действия и позволяет получить достаточно точные прогнозы исхода боестолкновения.
Есть и гражданские новинки "Эры". Например, дрон-спасатель, который "заточен" находить тонущих людей. Дальше - одно нажатие клавиши оператором и беспилотник несется к цели со спасательным кругом. Говорят, уже есть заинтересованность в таком дроне-спасателе в гражданском флоте.
Разработки в области биомедицинских технологий тоже впечатляют. В специальной лаборатории на 3D-принтере возможна печать фрагментов человеческого скелета. Правда, эти изделия пока применимы лишь в обучающих целях - для студентов медвузов и практикантов.
А вот в лаборатории клеточных технологий есть уже вполне прикладной инновационный образец: клетки, которые можно использовать в биоиндикации, чтобы определить радиационное заражение. В случае техногенной катастрофы или ядерного конфликта - эти наноиндикаторы позволят правильно сортировать поражённых, а значит спасать жизни.
Разработали в "Эре" и кардиодатчики. Они способны в реальном времени выдавать подробную информацию о сердечном ритме, сбоях и даже скрытых заболеваниях.
-Эту тему надо активно развивать, - отметил член Общественного совета при Минобороны РФ, легендарный кардиохирург и ученый Лео Бокерия. - И заодно нужно быть готовым к большой конкуренции с Западом. Там понимают всю перспективность этого направления.
Как рассказали в "Эре", улучшенные образцы кардиодатчиков уже внедряются в боевую экипировку "Ратник".
Главное достояние "Эры" - операторы научных рот. Как живут эти особые солдаты, чей фронт - наука и информационные технологии, проинспектировала делегация Общественного совета. Оказалось, что в распоряжении бойцов научных рот - уютные двухместные кубрики, удобные кровати, душевая кабина. Такой жилкорпус тянет на три "звезды" - не меньше.
В технополисе нет привычных кабинетов, как в советских НИИ. Вместо них - просторные лаборатории с огромными, в человеческий рост, окнами. Все лаборатории оснащены самой передовой техникой - мощными компьютерами, специальной научной оргтехникой.
-Несмотря на кризисы и санкции, наша страна создала такой грандиозный центр - настоящую "Мекку" для молодых ученых, - подчеркнул зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. - Нужно и дальше развивать это направление. Заодно давать понять молодежи, особенно той, которая тянется к науке - здесь ваше будущее, в технополисе "Эра".
В поддержку этой идеи Общественный совет единогласно решил учредить несколько именных стипендий для подающих надежду молодых ученых. Теперь у них появился еще один стимул и дальше развивать военную науку.
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Другой проект - "Платформа" - нейросистема с элементами искусственного интеллекта. Дает возможность получать оперативную обстановку в режиме реального времени. Ее главный плюс - она с высокой точностью моделирует возможные боевые действия и позволяет получить достаточно точные прогнозы исхода боестолкновения.Не менее интересно было рассмотреть вариант создание сети датчиков которые будут считывать температуру,давление,направление и скорость ветра создавая полную картину среды,и передавая это на места где уже компы обработав будут выдавать поправки как стрелковому оружию,так и всему другому(АГС,РПГ,Пушка и т.д.).
Ведь очень часто стрелки на большие дистанции прямо говорят что:попасть это доля удачи,ведь нельзя просчитать ветер на таких дистанциях он может поменять как скорость так и направление,и не один раз.Он по своей сути не однороден.
Условно говоря эти датчики разбрасываются беспилотником на площади,и создают информационное поле.
"за глаза" уже прозвали русской "кремниевой долиной". Но есть одно большое отличие: в анапском иннополисе трудятся... военнослужащие.И что за год службы можно создать?! Хороший мультфильм и то за год не нарисуешь! Каждый такой "военный учёный" всё начинает с нуля. Не может выпускник ВУЗа продолжать и развивать тему, на которую предыдущий боец потратил год и кое-что в теме начал соображать.
Поэтому как площадка отбора молодняка в военные НИИ эта "Эра" ещё может сработать. Но как Кремниевая долина - никогда. Ошибочная концепция, в корне ошибочная.
создали искусственную нейронную сеть, которая сама учится идентифицировать любой образец военной техникиИ каковы результаты?! Каков процент успешного распознавания?
Ах, она ещё учится... Ждать надо, когда научится...
А вот системой распознавания текста CuneiForm от нашей российской фирмы Cognitive_Technologies я с 90-х годов пользуюсь, там распознавание уже вон сколько лет работает. А сейчас у Cognitive_Technologies уже отработано распознавание всей окружающей обстановки в системах автономного вождения сайт фирмы. И распознавание лиц в толпе у нас тоже - самое-самое в мире.
То есть, в России есть фирмы, у которых распознавание образов - на лучшем мировом уровне и даже выше. Вот к ним надо подсовывать молодняк из ВУЗов на должности младших научных, пусть опыт перенимают, учатся, для этого годы нужны!
Но Минобороны собрало в Анапу в один ряд с пионерлагерями (кто бывал в Анапе знает этот проспект Пионерский) и военных "пионеров". И ждёт от пионеров прорывных разработок на уровне Кремниевой долины...
Цензурных выражений у меня не осталось.
Другой проект - "Платформа" - нейросистема с элементами искусственного интеллекта. Дает возможность получать оперативную обстановку в режиме реального времени. Ее главный плюс - она с высокой точностью моделирует возможные боевые действия и позволяет получить достаточно точные прогнозы исхода боестолкновения.Болтуны... А если исход боя не тот, который предсказала "Платформа"? Кто виноват? Правильно, глупый командир. Не разработанная же выпускником ВУЗа за год нейросеть, верно?!
Вот пусть эта "Платформа" предскажет исход хотя бы одного футбольного матча.
И что за год службы можно создать?!Там работают филиалы ведущих производителей оборонки,и туда приходя выпускник Вуза как правило выбирает профиль по которому и будет заниматься.Он не свои идеи толкает,за редким исключением(если не продолжает интересную армии тему еще когда депломную делал на гражданке).А как правило работает внутри филиала какого ни будь оборонного предприятия(калашников,антей и т.д.)
сети датчиков которые будут считывать температуру,давление,направление и скорость ветраЭто НЕ ПОМОЖЕТ ПОПАСТЬ, потому что один умный комментатор тут правильно указал:
нельзя просчитать ветер на таких дистанциях он может поменять как скорость так и направление,и не один разАх, это Вы же и указали?! Тогда как же у Вас это логически срослось?
Там работают филиалы ведущих производителей оборонки,Бедные ведущие предприятия! Им теперь ещё надо раскорячиваться и на этот филиал, в котором:
туда приходя выпускник Вуза как правило выбирает профиль по которому и будет заниматьсяА на самом ведущем предприятии выпускник ВУЗа не мог выбрать профиль? Всё то же самое: призвали в ВС, привели к присяге, определили в научную роту и отправили в Подмосковье, или в Тулу, или ещё куда надо.
Ах, да... На ведущих предприятиях как правило нет моря и солнечного пляжа и потому их нельзя объявить русской Кремниевой долиной.
А тут бац - и в лидерах, потому что создали Кремниевую долину. Заметьте, не русскую операционную систему или ещё какой софт создали, а создали инфр-р-растр-р-руктур-р-ру - домики построили, машинки электрические закупили (наверняка импортные).
Ах, это Вы же и указали?! Тогда как же у Вас это логически срослось?Наверно по тому что большая концентрация датчиков на площади даст все просчитать Скрыто: мат !
Бедные ведущие предприятия! Им теперь ещё надо раскорячиваться и на этот филиал, в котором:Это попытка удержать молодые кадры,и привлечь их работать на нашу оборонку,а не где ни будь.И при этом такой расклад лучше,так как создается новое место,а не тратиться ресурс старого в убыток уже работающим программа,при этом туда допускаются молодые люди которые могут свалит потом куда ни будь в другое место,и при этом может произойти утечка не только специалиста,но информации с оборонного предприятия.
большая концентрация датчиков на площади даст все просчитатьБудущее просчитать? Порывы ветра в будущем даст просчитать?! Мечтать - не вредно, а очень вредно, особенно при разработке боевой техники и вооружения.
Это попытка удержать молодые кадрыДаёшь все молодые кадры на Черноморское побережье! А то разбегутся.
Правда, они ж там служат всего год, а потом то как быть?
там не с нуля все, а отобрали головастиков для ведения разработокКакие разработки за год?! Только обнюхать "головастика" на предмет годится-не годится. Пионерлагерь для профотбора. Кстати, примерно так и сказал кто-то из начальников недавно. Но тогда и не надо ждать от пионерлагеря чего-то готового к применению, не надо сравнивать с Кремниевой долиной. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
А затраченные на стройку Эры миллиарды лучше было бы заплатить "ведущим предприятиям ВПК" на настоящий профотбор из этих "военных пионеров" по месту нахождения этого предприятия. И пионер бы с предприятием познакомился, и предприятие его бы по-настоящему рассмотрело.
А то приедет пионер из "солнечной Анапы" в какой-нибудь ЦНИИТОЧМАШ, а там ни солнца, ни пляжа... И через месяц убежит.
Не понимаете вы, видать, линию партии и правительства)))
На самом деле, это уже что-то запредельное
который "за глаза" уже прозвали русской "кремниевой долиной"Это до какой степени нужно "залить глаза" ликером шасси (хотя эти-то "военные" наверное давно виски жрут), чтобы такое в голову могло придти?
Какая низкопробная чушь. А ведь это наша реальность. И в такой реальности нам нужно как-то умудриться выжить, выстоять - опять наедине со всем миром. Только объем ВВП не 20%, как был у СССР, а 2%. И соц системы (которая давал под 40% от мирового ВВП) уже нет. Теперь каждый сам за себя.
И в такой обстановке заниматься подобными показушными фейковыми проектами, да ещё и "за глаза" настолько безмозгло их именовать. Это уже дно или близко к тому.
Будущее просчитать? Порывы ветра в будущем даст просчитать?! Мечтать - не вредно, а очень вредно, особенно при разработке боевой техники и вооружения.Вообще говоря, наличие данных и их динамика (что очень важно) - конечно всё это помогает вероятностно рассчитать оптимальный момент и параметры (прицеливание) выстрела. И это никакие не мечты. Другой вопрос - насколько всё это эффективно.
А то приедет пионер из "солнечной Анапы" в какой-нибудь ЦНИИТОЧМАШ, а там ни солнца, ни пляжа... И через месяц убежит.
Вы не поняли основной посыл для молодых :)
- здесь ваше будущее, в технополисе "Эра".где
уютные двухместные кубрики, удобные кровати, душевая кабина."Шарашка" на новый лад.
А на воле зарплата в 500 баксов и ипотека на 25 лет.
Вот и весь выбор для молодого специалиста.