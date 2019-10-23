"Дуга нестабильности": Лукашенко готов дать отпор возможной агрессии

Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии

Обстановка в мире непрерывно ухудшается, а вместе с ней и ситуация вблизи белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он предупредил, что в экстремальных ситуациях военнослужащие его службы безопасности готовы действовать эффективно. В последнее время он довольно часто высказывается по поводу потенциальной угрозы для его государства из-за увеличения присутствия НАТО у белорусских границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на регулярный рост напряженности на планете, на фоне которого "накаляется" и ситуация вблизи белорусских границ, сообщает "БелТА". Глава государства заявил об этом в ходе награждения военнослужащих Службы безопасности президента в преддверии 25-летия ведомства.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что у военнослужащих его службы безопасности есть современное оружие, и в экстремальных ситуациях они готовы действовать "хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно". Эта служба была создана в 1994 году на основе управления госохраны МВД и группы "Альфа" КГБ.

По словам Лукашенко, силовые структуры республики ежечасно и ежеминутно находятся в боевом строю и в полной боевой готовности, что, как он считает, во многом определяет престиж страны.

"В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - добавил белорусский лидер.

За несколько дней до этого в ходе саммита СНГ в Ашхабаде он выражал обеспокоенность в связи с намерениями НАТО провести масштабные учения альянса в Европе. "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч [военных], сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии", - сообщил президент.

Он назвал эту ситуацию "ненормальной" и отметил, что ему вместе с российским коллегой Владимиром Путиным нужно будет думать, как обезопасить себя в этот период. По его сведениям, в учениях должны принять участие около 30 тыс. человек, а "это немало".

Таким был его ответ на сделанное за неделю до этого заявление американского конгрессмена, члена комитета по вооруженным силам Джона Гараменди в ходе шестого Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum). Он рассказал о намерении НАТО провести крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе. При этом конгрессмен не уточнил, когда именно будут проводиться эти маневры.

По его словам, их цель заключается в укреплении обороны альянса и взаимодействия союзников. Гараменди сообщил, что на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейских членов военного блока в их противостоянии с Россией.

Он выразил мнение, что, глядя на эти учения, Москва должна "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".

Белоруссия выражает озабоченность в связи с ситуацией у своих рубежей уже не первый год. Как заявил Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков в ноябре прошлого года, в случае наращивания активности Североатлантического альянса на белорусской границе у Минска может возникнуть потребность в более эффективных ракетных вооружениях.

По его словам, это оружие понадобится его стране, если военный блок продолжит "запугивать" государство, в частности созданием военной базы НАТО в Польше. В этом контексте белорусский лидер обратил внимание, что в последнее время его страна сама создала свою ракетную промышленность и производит высокоточное ракетное вооружение.

"Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Белоруссии, в том числе России, для выполнения наших функций", - отметил глава государства.

Кристина Сизова