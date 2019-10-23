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23.10.2019
ТАСС

Российские саперы разминируют территорию около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе

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Российские саперы
Российские саперы во время разминирования Пальмиры.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военные очистят территорию, примыкающую к Долине кувшинов в провинции Сиангкхуанг

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские саперы из Международного противоминного центра ВС России прибыли в Лаос для гуманитарного разминирования территории республики. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

"Уже второй год подряд отряд Международного противоминного центра приезжает для оказания содействия в разминировании территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Гуманитарное разминирование будет проведено в период с октября 2019 года по март 2020 года. Кроме того преподаватели Центра обучают и готовят лаосских специалистов к использованию российских средств разминирования и защиты сапера, а также правильному порядку выполнения задач разминирования", - приводят в военном ведомстве слова главы делегации полковника Сергея Куликова.

В министерстве пояснили, что 34 российским саперам предстоит разминировать местность около города Пхонсаван в провинции Сиангкхуанг в 175 км от Вьентьяна. "На территории провинции находится знаменитая Долина кувшинов, в 2019 году объекту был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очистке подлежит территория, непосредственно примыкающая к долине", - отметили в Минобороны России.

После разминирования на очищенной от взрывоопасных предметов территории будет построена социальная и транспортная инфраструктура.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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