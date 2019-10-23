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23.10.2019
Военное обозрение

В НАТО решили вернуться к использованию карт и компаса

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Военнослужащие бельгийской армии, участвующие в миссиях НАТО, пройдут обучение по пользованию компасом и топографическими картами на случай сбоя GPS-устройств, сигналы которых могут быть уязвимы. Об этом сообщает бельгийское издание De Morgen со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: topwar.ru

По информации издания, бельгийские военнослужащие начали тренировки с топографическими картами и компасом из-за опасений, связанных с уязвимостью GPS-устройств. Печальный опыт сбоя электроники, пишет газета, произошел в прошлом году на учениях НАТО в Норвегии, где Россия якобы нарушила работу системы GPS, тем самым пытаясь помешать маневрам альянса.

Бельгийские солдаты должны снова тренироваться с картой и компасом. Не из-за ностальгии, а из-за необходимости: командование армии обеспокоено уязвимостью GPS-устройств. Россия доказала, что их сигналы легко нарушить

- говорится с статье.

При этом источник отмечает, что в бельгийской армии все больше тренировок проводится с использованием штабных карт и навигации по компасу. В самом Министерстве обороны Бельгии данную информацию комментировать отказались, ссылаясь на "соображения оперативной безопасности". Как отмечается, похожая тенденция наблюдается и в армиях других государств-членов НАТО.

В прошлом году военное руководство Норвегии и МИД Финляндии обвинили Россию в якобы имевшем место вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). По данным НАТО, Россия якобы подавляла сигналы GPS, тем самым пытаясь проведению учений альянса.

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Страны
Бельгия
Норвегия
Россия
Финляндия
Проекты
GPS
NATO
Trident
Военные учения
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