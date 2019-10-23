Назван доход России от продажи оружия в Африку

Объем поставок российского оружия в страны Африки может составить 30-40% экспорта вооружений из России, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Так, если взять весь континент африканский, он [объем экспорта вооружений] не маленький. Примерно от 30 до 40% (от российского экспорта вооружений)", – пояснил Шугаев, передает ТАСС.

По данным исследований Jane's IHS, в 2018 году Россия поставила вооружений в Африку на 2,36 млрд долларов. В июне глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что экспорт вооружений из России в 2018 году составил 13,7 млрд долларов.

Соответственно, в 2018 году доля российского экспорта оружия в Африку составляла всего 17,23%.

Напомним, в России проходит саммит "Россия – Африка", на него приглашены руководители всех 54 государств континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к цивилизованной конкуренции за Африку.

Алексей Дегтярев