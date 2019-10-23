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23.10.2019
Lenta.ru

Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео

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Концерн "Калашников" провел очередное экстремальное испытание. На этот раз в руки специалистов попал автомат нового поколения АК-12, видео теста опубликовано на сайте компании.

В рамках теста специалист "Калашникова" Георгий Губич безостановочно выпустил 680 пуль из АК-12. После 480 выстрелов он отметил, что оружие начало пахнуть пластиком и дымиться, а после 510 выстрелов ствол автомата загорелся. Тем не менее ствол разорвался только после того, как специалист выпустил 680 пуль, к этому моменту автомат горел открытым пламенем.

"Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза", — говорится в сообщении пресс-службы. Таким образом, АК-12 обогнал АК-74М по результатам аналогичного теста на сотню выстрелов.

10 октября эксперты концерна провели тест автомата АК-201 в экстремальных условиях. Специалисты проверяли работу оружия при воздействии на него песка, пыли и грязи. Кроме того, АК-201 проверили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. С поставленными задачами оружие справилось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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4 комментария
№1
23.10.2019 11:07
Ох,а как много людей ждали что он себя проявит хуже)
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№2
23.10.2019 11:35
Вместо этого цирка (который в состав госиспытаний не входит) "Калашников" должен показать кучность очередью.
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№3
23.10.2019 11:39
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
Вместо этого цирка (который в состав госиспытаний не входит) "Калашников" должен показать кучность очередью.
А еще что?)))А почему именно кучность и именно очередью?!
А почему вы думаете они вообще что то должны показывать когда цель создания ютуб канала и других платформ не в доказывании чего то,а создания инфоповода и привлечении людей?!
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№4
23.10.2019 12:44
Цитата, неравнодушный сообщ. №3
А почему вы думаете они вообще что то должны показывать когда цель создания ютуб канала и других платформ не в доказывании чего то,а создания инфоповода и привлечении людей?!
Спасибо, что сформулировали кредо пиарщиков "Калашникова" - не показывать то, что нужно для точной стрельбы (кучность), а создать инфоповод для оболванивания людей.
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