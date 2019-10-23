Научные данные "Спектра-РГ" обещают сделать открытыми

Правда, только после того, как обзор неба завершится

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Данные, полученные в результате обзора неба космической обсерваторией "Спектр-РГ", будут открытыми для науки через год после завершения этой работы. Об этом во время пресс-конференции сообщил научный руководитель проекта "Спектр-РГ", академик РАН Рашид Сюняев.

"Я бы не хотел отдавать [данные] сразу. <...> Я думаю, что в течение пары лет после окончания обзора неба мы сделаем все данные открытыми", - сказал Сюняев.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года, в итоге старт "Протона-М" с аппаратом на борту состоялся в июле 2019 года.

Накануне завершился перелет "Спектра-РГ" в район точки Лагранжа L2 - именно там обсерватория будет совершать свои наблюдения.