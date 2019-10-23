Зенитчики ЮВО постреляют в Египте

Военнослужащие подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму, впервые примут участие в российско-египетских учениях войск ПВО "Стрела дружбы-2019", которое пройдет в Египте.

"Совместное учение пройдет в три этапа, - сообщил заместитель начальника войск ПВО и авиации ЮВО полковник Валерий Черныш, который будет руководить российскими военными на учениях. - В ходе первого этапа военнослужащие двух стран проведут слаживание пунктов управления и расчетов боевых машин, слаживание подразделений при выдвижении на стартовые (огневые) позиции, а также выполнение совместных учебных стрельб".

По его словам, на втором этапе учения специалистами войсковой противовоздушной обороны будут отработаны элементы подготовки и ведения боевых действий. Заключительным этапом учения станет практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО.

Совместное учение пройдет в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.