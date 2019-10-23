Камерун задумался о покупке комплекса "Панцирь-С1"

Камерун высказал заинтересованность в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Но вопрос пока не решен окончательно.

Об этом РИА Новости сообщил посол Республики Камерун Махамат Паба Сале. Он отметил, что техника очень высокого качества, поэтому пользуется спросом во многих странах мира. Кроме "Панциря-С1" африканское государство также интересуют российские бронетранспортеры и вертолеты - военно-транспортные и боевые.

"Панцирь-С1" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Время развертывания - пять минут. Время реакции - от четырех до шести секунд. Боезапас - 12 ракет 57Э6 и 1400 снарядов. Предназначен для обороны гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения. Действует при любой погоде.

Светлана Цыганкова