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23.10.2019
ЦАМТО

Российская военная техника безальтернативна для Африки по соотношению цены и качества

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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 22 октября. Российская военная техника не имеет аналогов для покупателей из стран Африки по соотношению цены и качества, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее посол Камеруна в РФ Махамат Паба Сале в интервью РИА Новости сообщил, что его страна заинтересована в покупке российских бронетранспортеров, а также военно-транспортных и боевых вертолетов.

"Россия является одним из признанных лидеров в производстве бронетранспортеров, в частности БТР-82, который показывает превосходные результаты в эксплуатации в самых разных регионах и странах. Это надежная и проверенная временем машина, которая модернизирована за счет применения новых технологических решений. Наши вертолеты – это вообще бестселлер. Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ми-26 – это марки, которые известны во всем мире", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, в жестких климатических условиях Африки западная вертолетная техника требует высокого уровня сервисного и технического обслуживания. "Она капризна, ненадежна и выходит из строя", – сказал директор ЦАМТО.

В этом плане российская вертолетная техника, которая не уступает, а зачастую превосходит западную, отметил И.Коротченко, имеет выдающиеся характеристики по своей эксплуатационной надежности. "Ни один западный вертолет не может сравниться с российским по совокупности качеств. Российские вертолеты – такие же легенды, как автомат Калашникова в мире стрелкового оружия. Это безальтернативные варианты для покупателей из Африки", – заявил И.Коротченко.

Он отметил, что любые заявки по военно-техническому сотрудничеству, которые поступят после форума "Россия-Африка" в Сочи, "будут рассмотрены и удовлетворены".

"Никаких ограничений нет, за исключением вопросов платежеспособности африканских государств. Но здесь возможны новые гибкие схемы взаимодействия через вхождение российских корпораций в число учредителей и участников добычи полезных ископаемых, организации их экспорта в обмен на поставки российских вооружений", – пояснил И.Коротченко.

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Страны
Камерун
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-82
Ми-17
Ми-24
Ми-26
Ми-35
Ми-8
Компании
Концерн Калашников
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