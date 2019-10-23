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23.10.2019
ЦАМТО

ВМС Новой Зеландии сняли с вооружения два корабля IPV

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ЦАМТО, 22 октября. Командование Вооруженных сил Новой Зеландии сообщило о снятии с вооружения ВМС страны двух патрульных кораблей прибрежной зоны IPV (inshore patrol vessel), "Пукаки" и "Ротоити".

Корабли IPV применялись для мониторинга рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности границ и контроля береговой линии Новой Зеландии. Официальная церемония вывода кораблей из боевого состава флота состоялась на военно-морской базе Девонпорт в Окленде 17 октября.

Снятие с вооружения и последующая утилизация двух из четырех имеющихся кораблей класса IPV были предусмотрены "Планом наращивания оборонного потенциала", опубликованным ранее в 2019 году.

Как заявлено, характерное для района применения кораблей сильное волнение не позволяет использовать их по предназначению. Ранее также сообщалось, что нехватка личного состава, в первую очередь специалистов технических специальностей, не позволяет ВМС Новой Зеландии укомплектовать все суда. Опыт эксплуатации кораблей IPV показал, что первоначально возложенные на них задачи более оптимально выполнялись более крупными океанскими патрульными судами (OPV) "Отаго" и "Веллингтон".

Как сообщал ЦАМТО, правительство Новой Зеландии в апреле 2004 года подписало с судостроительной компанией Tenix контракт стоимостью 500 млн. новоз. долл. (около 300 млн. долл.), предусматривающий строительство в рамках проекта "Протектор" семи кораблей различного назначения и водоизмещения. В соответствии с проектом, компания построила два океанских патрульных корабля (OPV) класса "Веллингтон" водоизмещением 1600 т на судоверфи в г.Уильямстаун (Австралия), четыре прибрежных патрульных корабля (IPV) класса "Ротоити" водоизмещением 340 т на судоверфи в г.Фангареи (Новая Зеландия), а также совместно с голландской компанией Merwede Shipyard – универсальный десантный корабль (MRV) "Кентербери".

Длина патрульного корабля IPV составляет 55 м, ширина – 9 м, осадка – 2,9 м, водоизмещение – 340 т, скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 15 узлов. Экипаж – 24 человек. Кроме того, на корабле имеются помещения для дополнительного размещения 12 военнослужащих. Вооружение корабля могут составить три 12,7-мм пулемета.

Два оставшихся на вооружении корабля IPV будут ограниченно применяться для мониторинга рыболовства и обеспечения безопасности границ, а также подготовки морских офицеров.

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Страны
Австpалия
Нидерланды
Новая Зеландия
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