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23.10.2019
ЦАМТО

Новый учебно-тренировочный центр подготовки спецназа Каспийской флотилии в Дагестане начал свою работу

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Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки.
Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки.
Источник изображения: Аркадий Будницкий

ЦАМТО, 22 октября. В Дагестане 18 октября состоялось открытие учебно-тренировочного комплекса (УТК) на территории центра Каспийской флотилии (КФл) для подготовки военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС).

За несколько дней работы УТК на его учебно-материальной базе проведены тренировочные занятия с более чем 500 военнослужащими КФл.

УТК представляет собой закрытую всепогодную тренировочную базу общей площадью более 2200 кв. м с расчетной пропускной способностью обучения военнослужащих до 90 человек одновременно в воде и на суше. Главным объектом УТК является разноглубинный бассейн с выступами на глубинах 6, 3 и 1 м, экраном для подводной стрельбы из специального оружия и смотровыми окнами для инструкторов. Бассейн глубиной 6 м, длиной 25 м и шириной 9 м, позволяет одновременно проводить занятия с 18 военнослужащими при проведении учебных спусков и 3 водолазами при проведении подводных стрельб.

На территории центра имеются полосы препятствий разного типа для тренировок передвижения в сложных условиях, барокамера РБК-1600, позволяющая проводить тренировочные спуски на глубину до 100 м, комплекс специальный тренажерный (КСТ), предназначенный для отработки техники дыхания водолазов на суше, оборудование для снятия биометрических параметров в ходе изменения нагрузок, учебные классы вместимостью более 30 человек, средства обеспечения водолазных спусков и класс военно-медицинской подготовки.

Также на территории центра и УТК находится скалодром с возможностью проведения одновременных тренировок 10 военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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