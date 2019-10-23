На Украине презентовали барражирующий боеприпас "Тихий гром" ST-35

Вооруженные силы Украины в недалеком будущем могут получить на вооружение барражирующий боеприпас. Как сообщает Defense Express Channel, новая украинская разработка получила название "Тихий гром" ST-35.

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Украинская компания "Атлон Авиа" презентовала новую модель одноразового дрона под названием "Тихий гром" ST-35. По заявлению разработчиков, создание боеприпаса находится на завершающей стадии, первый этап испытаний признан успешным. В дальнейшем до конца года будут проведены тесты системы наведения, а в следующем году - испытания боевой части.

По словам представителя компании "Атлон Авиа", новый комплекс представляет собой средство разведки и поражения вражеских целей. Он представляет собой мультикоптер (также является ретранслятором) с одноразовым боеприпасом. Устройство запускается вертикально вверх, после чего прибывает в зону предполагаемого размещения противника, проводит доразведку и после этого поражает цель путем вертикального пикирования на нее.

Взлетный вес боеприпаса составляет 9 кг, боевая часть термобарическая, далее предполагается установка осколочно-фугасной и кумулятивной. Дальность полета - примерно 30 км, нахождение в воздухе заявлено в районе 1 часа. Время развертывания - 15-20 минут.

Весь комплекс – а это три боеприпаса, являются одноразовыми, укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность перемещаться расчету на необходимые позиции. Управление ведется с обычного планшета.