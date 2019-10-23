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23.10.2019
ТАСС

Специалисты одобрили эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса

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Союз РКЦ Прогресс
Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Члены научно-технического совета отметили, что представленный проектный облик ракеты обеспечивает выполнение заданных тактико-технических характеристик

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Участники научно-технического совета, который прошел в ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", одобрили эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК). Об этом во вторник сообщается на сайте центра.

"Участники научно-технического совета одобрили результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса и ее составных частей", - говорится в сообщении.

В совете отметили, что работы были проведены РКЦ "Прогресс" в соответствии с требованиями технического задания, а представленный проектный облик РН СТК обеспечивает выполнение заданных тактико-технических характеристик.

"Таким образом, результаты разработанного предприятиями кооперации эскизного проекта подтверждают возможность создания ракеты-носителя с заданными в техническом задании требованиями", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в работе совета приняли участие представители Роскосмоса, РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия", РКС, НПО "Техномаш" и другие.

Главный конструктор ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" Александр Черевань продемонстрировал разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, бортовых систем, вариантов сборки.

"В рамках работ по эскизному проекту был проведен сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, обоснованы ее технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания РН СТК", - говорится в сообщении.

Разработка ракеты сверхтяжелого класса

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у РКК "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Армения
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Восточный Космодром
Луна
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