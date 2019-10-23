Командующий СФ анонсировал стрельбу "Булавой" с АПЛ "Князь Владимир"
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А "Князь Владимир" до конца года в рамках госиспытаний выполнит стрельбу ракетным комплексом с баллистической ракетой "Булава", заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
"Планами предусмотрено завершение испытаний и передача ракетного крейсера в состав ВМФ в конце 2019 года. На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного - ракетного", – передает ТАСС ответ Моисеева на вопрос о сроках окончания госиспытаний "Князя Владимира".
В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"; также проходит ходовые испытания головная подлодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", на "Севмаше" в Северодвинске строятся еще четыре подлодки "Борей-А".
Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство обороны рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта "Борей-К", которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
Дмитрий Зубарев
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