Командующий СФ анонсировал стрельбу "Булавой" с АПЛ "Князь Владимир"

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019.

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А "Князь Владимир" до конца года в рамках госиспытаний выполнит стрельбу ракетным комплексом с баллистической ракетой "Булава", заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Планами предусмотрено завершение испытаний и передача ракетного крейсера в состав ВМФ в конце 2019 года. На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного - ракетного", – передает ТАСС ответ Моисеева на вопрос о сроках окончания госиспытаний "Князя Владимира".

В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"; также проходит ходовые испытания головная подлодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", на "Севмаше" в Северодвинске строятся еще четыре подлодки "Борей-А".

Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство обороны рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта "Борей-К", которые могли бы стать носителями крылатых ракет.

Дмитрий Зубарев