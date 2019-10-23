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23.10.2019
Военно-промышленный курьер

Техмаш представит в Сочи новый боеприпас "Свинец-2"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех продемонстрирует современные образцы боеприпасов в рамках экономического саммита "Россия-Африка", который пройдет 23–24 октября 2019 года в Парке науки и искусства "Сириус" г. Сочи, под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет, Председателя Африканского союза Абдулл-Фаттаха Ас-Сиси, сообщила пресс-служба концерна.

Техмаш представит образцы изделий для танковой, полевой и морской артиллерии от 76- до 152-мм. Ключевым экспонатом экспозиции станет танковый выстрел с бронебойным подкалиберным снарядом - 125-мм выстрел 3ВБМ23 (Свинец-2), впервые продемонстрированный на Международном военно-техническом форуме "Армия 2019".

"Боеприпас  предназначен для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам,  заслонкам амбразур ДОС и другим бронированным целям. Нашим разработчикам - это "НИМИ им. В.В.Бахирева", удалось увеличить бронепробиваемость данного выстрела более чем на 20%.  Думаю, что мы можем рассчитывать на интерес к нашей продукции со стороны стран африканского континента", - отметил генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин. 

Кроме этого, в экспозицию вошли образцы снарядов к РСЗО "Торнадо-Г", РСЗО "Град", снаряд для ТОС-1А и неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП, известная как "Бронебойщик". Тактико-технические характеристики по эффективности действия, эксплуатационной надежности и безопасности ракеты не имеют аналогов. С-80ФП предназначен для поражения одиночных и групповых целей: небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей.

Также на стенде "Техмаш" будут представлены образцы малокалиберных боеприпасов к автоматическим пушкам для ВВС, СВ и ВМФ и выстрелов к автоматическим, подствольным и ручным гранатометам, авиабомбы и средства ближнего боя.

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