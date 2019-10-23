Войти
23.10.2019
WarSpot

В США строят гиперзвуковые глайдеры

568
0
0

В США начались работы по сборке гиперзвуковых глайдеров. Вчера, 21 октября, пресс-служба компании General Atomics сообщила о подписании контракта на поставку комплектующих для перспективного оружия.

Гиперзвуковое оружие в США создаётся сразу по нескольким программам. Одна из них — Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) — предполагает создание гипезвуковых глайдеров, которые будут доставлять боеголовку к цели на скорости свыше 5 чисел Маха, будучи практически неуязвимыми для средств ПВО.

Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW

Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

В сентябре Минобороны США выбрало компанию Dynetics Technical Solutions, которая создаст сам гиперзвуковой глайдер Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). В роли субподрядчиков выступают такие гиганты ВПК как General Atomics, Lockheed Martin и Raytheon. Вчера стало известно, что с одним из субподрядчиков — General Atomics — подписан контракт на поставку комплектов оборудования для 20 прототипов глайдеров.

В рамках проекта LRHW для армии создадут мобильную ракетную установку, боевая часть которой сможет развивать скорость в пять раз выше скорости звука (5 чисел Маха). Уже в следующем году планируется начать испытания батареи LRHW, которая будет состоять из четырёх машин с пусковыми установками, а также командного пункта. При этом непосредственные пуски гиперзвуковых ракет состоятся в 2022 году, а годом позже LRHW планируют принять на вооружение.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
09.09.2019
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
05.09.2019
США выбрали производителя своего гиперзвукового "Авангарда"
04.09.2019
Американская армия переходит на гиперзвук
29.03.2019
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию