В США строят гиперзвуковые глайдеры

В США начались работы по сборке гиперзвуковых глайдеров. Вчера, 21 октября, пресс-служба компании General Atomics сообщила о подписании контракта на поставку комплектующих для перспективного оружия.

Гиперзвуковое оружие в США создаётся сразу по нескольким программам. Одна из них — Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) — предполагает создание гипезвуковых глайдеров, которые будут доставлять боеголовку к цели на скорости свыше 5 чисел Маха, будучи практически неуязвимыми для средств ПВО.

Визуализация гиперзвукового глайдера LRHW Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

В сентябре Минобороны США выбрало компанию Dynetics Technical Solutions, которая создаст сам гиперзвуковой глайдер Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). В роли субподрядчиков выступают такие гиганты ВПК как General Atomics, Lockheed Martin и Raytheon. Вчера стало известно, что с одним из субподрядчиков — General Atomics — подписан контракт на поставку комплектов оборудования для 20 прототипов глайдеров.

В рамках проекта LRHW для армии создадут мобильную ракетную установку, боевая часть которой сможет развивать скорость в пять раз выше скорости звука (5 чисел Маха). Уже в следующем году планируется начать испытания батареи LRHW, которая будет состоять из четырёх машин с пусковыми установками, а также командного пункта. При этом непосредственные пуски гиперзвуковых ракет состоятся в 2022 году, а годом позже LRHW планируют принять на вооружение.