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23.10.2019
ЦАМТО

США затягивают поставки ПВН в Японию

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Накано Лас
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: аirheadsfly.com

ЦАМТО, 22 октября. По данным исследования, проведенного национальной ревизионной комиссией, по состоянию на конец 2017 ф.г. Япония не получила заказанную в США продукцию оборонного назначения на сумму около 34,9 млрд. иен.

Как сообщает газета Japan Times, в минувшую пятницу (18 октября) комиссия потребовала от Министерства оборона в срочном порядке провести с американской стороной соответствующие переговоры, чтобы как можно скорее устранить подобные задержки.

В рамках программы "Иностранные военные продажи" США поставляют продукцию оборонного назначения союзным и дружественным государствам. Обычно Япония производит платежи за заказанную продукцию оборонного назначения до доставки, а любые переплаченные суммы возвращаются при расчете после доставки.

В ходе расследования ревизионная комиссия рассмотрела вопрос о закупках Японией ПВН в США за четыре последних финансовых года (до конца марта 2018 года).

Было установлено, что объем закупок возрос со 111,7 млрд. иен в 2013 ф.г. до 388,2 млрд. иен в 2017 ф.г. Увеличение показателя в три раза можно отчасти объяснить ослаблением иены по отношению к доллару.

Наибольшая доля покупок приходится на Воздушные силы самообороны. Как отмечает комиссия, в оговоренный срок были поставлены только 40% бортовых компьютеров для истребителей F-2. Часть компьютеров не поставлялась более девяти лет. Заказы на разведоборудование по пяти номенклатурным позициям для самолетов ДРЛОиУ E-2C не были отменены, несмотря на уведомление США в июле 2017 года о том, что они не могут быть поставлены. При анализе закупок Морских сил самообороны было установлено, что некоторые поставки были отложены более чем на шесть лет. В трех случаях задержки привели к невозможности восстановить противокорабельные ракеты "Гарпун".

Исследование также показало, что 653 контракта на приобретение ВиВТ на сумму 141,7 млрд. иен не были урегулированы на конец 2017 ф.г. Из них по 85 сделкам не были завершены поставки на сумму около 34,9 млрд. иен.

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Япония
Продукция
E2C
F-2
Harpoon ПКР
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ИТ
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