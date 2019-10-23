Четыре ударных вертолета Ми-24П поступят на вооружение бригады армейской авиации ЦВО

ЦАМТО, 22 октября. Четыре ударных вертолета Ми-24П до конца октября поступят на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области.

Поступление новой авиатехники завершит формирование эскадрильи Ми-24П.

Экипажи винтовых машин будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

Летчики эскадрильи Ми-24П прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Оборудование вертолета Ми-24П позволяет выполнять полеты днем и ночью, в сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.