Четыре ударных вертолета Ми-24П поступят на вооружение бригады армейской авиации ЦВО
Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24П.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 22 октября. Четыре ударных вертолета Ми-24П до конца октября поступят на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области.
Поступление новой авиатехники завершит формирование эскадрильи Ми-24П.
Экипажи винтовых машин будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.
Летчики эскадрильи Ми-24П прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.
Оборудование вертолета Ми-24П позволяет выполнять полеты днем и ночью, в сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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