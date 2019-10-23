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23.10.2019
Военное обозрение

Когда русские нападут: военные Швеции показали свою боеготовность на видео

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На днях Министерство обороны Швеции опубликовало на своём Youtube-канале новый видеоролик, где рассказывается о готовности страны встретить неприятеля, когда тот рискнёт покуситься на демократию этой скандинавской страны. Визуальный ряд представляет собой компиляцию из прошлых клипов, с вкраплением нового материала.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время видео собрало свыше 50 тыс. просмотров и несколько сотен комментариев. Некоторые из них представлены ниже.

Что происходит в Швеции? Это здесь нормально, вот так [активно] готовиться к войне, или происходит что-то особенное? Привет из Хорватии

– интересуется пользователь с ником ZGMrki

Не совсем, но русские очень пугают

– отвечает на предыдущий комментарий lemmedrivedaboat.

Швеция должна иметь намного более совершенную оборону. Но, истина и в том, что когда придут русские, у нас всё ещё нет шансов. Тогда просто необходимо ждать помощи от НАТО

– полагает посетитель Zultan.

Благодарю политиков за то, что они сами осознали угрозу для Швеции, дали больше ресурсов Вооруженным силам и информации для общественности

– пишет в свою очередь ludde bulle.

Я смеялся, когда смотрел это видео. Говорят, что мы можем оказывать сопротивление лишь в течение двух недель, если Россия нападет. Но нам [людям], которые хотят стать добровольцами и защищать нашу страну, отказывают, если окажемся не "полностью здоровы". […] Неудивительно, что мы настолько беззащитны и зависимы от других стран, если конфликт полыхнёт

– сетует David77530.

Ранее комментаторы критиковали ролики Минобороны за слишком большой уклон в сторону толерантности и малую информативность.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хорватия
Швеция
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