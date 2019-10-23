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23.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Зарубежные спецслужбы стали больше интересоваться российским оружием

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Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Представители иностранных спецслужб проявляют все больший интерес к российскому коммерческому стрелковому оружию, говорится в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта" по случаю открытия в Москве выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019".

"На "Интерполитехе" в этом году мы ожидаем увидеть представителей широкого ряда правоохранительных и специальных структур стран-партнеров из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ. Здесь они имеют прекрасную возможность вплотную ознакомиться с вооружением, техникой и программно-аппаратными решениями, предлагаемыми российскими производителями", – передает ТАСС слова гендиректора компании Александра Михеева.

В компании отметили рост интереса со стороны силовых структур иностраггых государств к различным модификациям карабинов "Сайга", ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27 и МР-43, пистолетам "Викинг" концерна "Калашников", винтовкам ORSIS Т-5000М, карабинам "Вепрь", патронам к ним и различным элементам обвеса, а также гражданским модификациям СВД под маркой "Тигр".

"Многие из представленных продуктов успешно применяются российскими службами правопорядка – ФСБ, полицией, Росгвардией, пограничной охраной и частными охранными структурами. "Рособоронэкспорт" готов вести переговоры о поставках изделий военного, двойного и гражданского назначения заинтересованным иностранным заказчикам на взаимовыгодных условиях", – добавил Михеев.

Всего на стенде компании представлено более 100 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий. Посетители смогут потренироваться в стрельбе из автомата Калашникова и самозарядного пистолета МР-446 "Викинг" на стрелковом тренажере СКАТ.

Напомним, в сентябре первый заместитель гендиректора концерна "Калашников" Михаил Ненюков на Форуме оружейников в Ижевске сообщил о проблемах предприятия со сбытом гражданского оружия.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Сайга (М, МК)
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Промтехнологии ГК
Росгвардия
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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