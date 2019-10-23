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23.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский эсминец Porter вошел в порт Батуми

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Эсминец USS Porter DDG 78
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter DDG 78.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.

В сообщении на сайте посольства указывается, что "американский морской корабль USS Porter вошел в Батуми".

Этот визит "подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе".

"Посещение порта также предоставляет американским морякам возможность изучить местные исторические места и построить прочные партнерские отношения со своими коллегами из грузинской береговой охраны", – отмечается в тексте.

Отметим, что ранее данный эсминец заходил в порт Одессы.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) – корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Его основное вооружение– 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль модернизировали, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
sm-3
Иджис
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