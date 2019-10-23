Американский эсминец Porter вошел в порт Батуми

Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) во вторник вошел порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.

В сообщении на сайте посольства указывается, что "американский морской корабль USS Porter вошел в Батуми".

Этот визит "подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе".

"Посещение порта также предоставляет американским морякам возможность изучить местные исторические места и построить прочные партнерские отношения со своими коллегами из грузинской береговой охраны", – отмечается в тексте.

Отметим, что ранее данный эсминец заходил в порт Одессы.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) – корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Его основное вооружение– 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль модернизировали, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Наталья Ануфриева