Новая попытка: "Шилки", "Акации" и Т-72 бьют боевиков в горах Латакии

В горных районах Латакии активизировались боевые действия. Сирийские правительственные войска пытаются очистить эти места от окопавшихся здесь террористических группировок, значительную часть которых составляют иностранные боевики.

Shilka 23mm Akacya 152mm Zsu 57mm M1939 37mm 2 T55 100mm Latakia pic.twitter.com/QP9lbEgUdj — ZOKA (@200_zoka) October 21, 2019

В ходе операции активно применяются установленные на автомобили 57-мм зенитные орудия С-60, прозванные за свою высокую огневую мощь "Адскими молотилками".

Также для уничтожения противника задействованы гусеничные установки ЗУ-23-4 "Шилка", вооруженные малокалиберными 23-мм пушками. Это оружие, ранее предназначавшееся для обороны от вражеских самолетов и вертолетов, сейчас очень успешно борется с живой силой и легкой бронетехникой бандформирований.

О важности проводимого наступления свидетельствует привлечение наиболее мощных самоходных 152-мм гаубиц 2С3 "Акация". Таких САУ в сухопутных войсках Сирии сейчас менее полусотни, и их пускают в ход лишь в особых случаях.

Своей броней и огнем 100-мм и 125-мм орудий пехоту прикрывают танки Т-55 и Т-72.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, сирийская армия пытается опрокинуть террористов в этом районе не в первый раз. Однако ведению успешных боевых действий мешает очень сложный рельеф местности, затрудняющий применение техники и в то же время дающий определенные преимущества боевикам, которые могут наносить внезапные удары.

"Однако, если учитывать обстановку на других фронтах, можно предположить, что в этот раз сирийцы достигнут больших результатов", - считает Лямин.

Алексей Моисеев