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23.10.2019
Российская газета

Крылатые ракеты "БраМос" расширят возможности индийских Су-30МКИ

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Источник изображения: Venkat Mangudi / wikimedia.org

Ракеты "БраМос" значительно расширят возможности мощных индийских истребителей Су-30МКИ. Более 40 самолетов оснастят этими крылатыми ракетами.

Об этом пишет издание Military Watch. Как отмечается в статье, совместная индийско-российская программа "БраМос" достигла важных результатов: ВВС Индии готовятся начать эксплуатацию крылатой ракеты.

Крылатые ракеты обладают большой скоростью, дальностью действия и значительной полезной нагрузкой. Они могут разорвать корабль пополам. И это очень опасная угроза для флота противника. Применение ракет BrahMos с Су-30МКИ позволит индийским летчикам поражать сухопутные и морские цели, не покидая собственных границ.

"РГ" уже писала о том, что в Brahmos Aerospace работают над созданием новой крылатой мини-ракеты. Она будет готова через три-пять лет. Над улучшением качественных характеристик авиационной ракеты "БраМос" трудятся специалисты совместного российско-индийского предприятия Brahmos.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
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