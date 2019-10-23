Крылатые ракеты "БраМос" расширят возможности индийских Су-30МКИ

Ракеты "БраМос" значительно расширят возможности мощных индийских истребителей Су-30МКИ. Более 40 самолетов оснастят этими крылатыми ракетами.

Об этом пишет издание Military Watch. Как отмечается в статье, совместная индийско-российская программа "БраМос" достигла важных результатов: ВВС Индии готовятся начать эксплуатацию крылатой ракеты.

Крылатые ракеты обладают большой скоростью, дальностью действия и значительной полезной нагрузкой. Они могут разорвать корабль пополам. И это очень опасная угроза для флота противника. Применение ракет BrahMos с Су-30МКИ позволит индийским летчикам поражать сухопутные и морские цели, не покидая собственных границ.

"РГ" уже писала о том, что в Brahmos Aerospace работают над созданием новой крылатой мини-ракеты. Она будет готова через три-пять лет. Над улучшением качественных характеристик авиационной ракеты "БраМос" трудятся специалисты совместного российско-индийского предприятия Brahmos.

Светлана Цыганкова