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23.10.2019
Известия.ru

Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Утверждается, что один A-50, три Су-27 и два Ту-95 вошли в зону к северу от острова Уллындо в Японском море в 9:23 (3:23 мск). Через семь минут они покинули KADIZ, после чего неоднократно вновь заходили в течение шести часов. Воздушное пространство страны нарушено не было.

Южная Корея установила зону опознания ПВО в одностороннем порядке. В нее вошло воздушное пространство страны и часть района, относящаяся к международному воздушному пространству. Тем не менее Сеул просит предупреждать о намерении войти в зону, а при отсутствии уведомления поднимает свою авиацию на перехват.

В прошлый раз подобный инцидент произошел в июле. Российский Ту-95МС выполнял патрулирование над нейтральными водами по маршруту в соответствии с международными правилами, когда южнокорейские истребители, не выходя на связь, открыли предупредительный огонь и удалились. Тогда в Минобороны РФ обвинили летчиков Республики Корея в непрофессионализме из-за потенциальной опасности для российских пилотов.

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Страны
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
А-50 ДЛРО
Су-27
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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