Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО

Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Утверждается, что один A-50, три Су-27 и два Ту-95 вошли в зону к северу от острова Уллындо в Японском море в 9:23 (3:23 мск). Через семь минут они покинули KADIZ, после чего неоднократно вновь заходили в течение шести часов. Воздушное пространство страны нарушено не было.

Южная Корея установила зону опознания ПВО в одностороннем порядке. В нее вошло воздушное пространство страны и часть района, относящаяся к международному воздушному пространству. Тем не менее Сеул просит предупреждать о намерении войти в зону, а при отсутствии уведомления поднимает свою авиацию на перехват.

В прошлый раз подобный инцидент произошел в июле. Российский Ту-95МС выполнял патрулирование над нейтральными водами по маршруту в соответствии с международными правилами, когда южнокорейские истребители, не выходя на связь, открыли предупредительный огонь и удалились. Тогда в Минобороны РФ обвинили летчиков Республики Корея в непрофессионализме из-за потенциальной опасности для российских пилотов.