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23.10.2019
ТАСС

NASA одобрило планы по созданию астероидной миссии Lucy

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Иллюстрация космического корабля Люси, пролетающего мимо троянского астероида Эврибат
Иллюстрация космического корабля Люси, пролетающего мимо троянского астероида Эврибат.
Источник изображения: © Southwest Research Institute

Если все произойдет по плану, она достигнет Юпитера уже в 2027 году

ТАСС, 22 октября. Эксперты NASA официально одобрили проект межпланетной станции Lucy, которая в 2021 году должна отправиться в космос для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера. Постройка аппарата начнется в ближайшие дни, сообщила пресс-служба американского Юго-Западного исследовательского института (SwRI).

"Астероиды-троянцы - последние следы формирования Солнечной системы, своеобразные "живые окаменелости" из той эпохи. Аппарат Lucy, как и ее тезка, предполагаемый предок человечества, совершит революцию в изучении наших корней и истории происхождения всей жизни на Земле", - прокомментировал руководитель миссии Хэл Левинсон.

Аппарат Lucy стал одним из победителей последнего конкурса в рамках программы Discovery, которую NASA инициировало в начале 1990-х годов. Программа предназначена специально для создания миссий, которые рассчитаны на максимальную научную отдачу и минимальные расходы. В ее рамках специалисты разработали и отправили в космос двенадцать орбитальных зондов, посадочных модулей и космических телескопов, только один из них был потерян до успешного завершения миссии.

В январе 2017 года руководство NASA заявило, что следующими двумя проектами этой программы станут миссии Psyche и Lucy, предназначенные для изучение астероидов. Первый аппарат будет изучать вопросы рождения и устройства астероида Психея, который представляет собой фрагмент ядра "зародыша" планеты, а второй - так называемые астероиды-троянцы.

Загадки ранней Солнечной системы

Еще два столетия назад астрономы обнаружили, что некоторые астероиды могут двигаться по одной орбите с крупными мирами Солнечной системы, если они находятся вблизи особых точек впереди или позади них, где притяжение светила и планет уравновешивается. Огромное число подобных объектов, или "троянских астероидов", астрономы относительно давно открыли на орбитах Юпитера, Марса и Нептуна.

По текущим планам NASA Lucy должен начать изучать астероидную "свиту" Юпитера в 2027 году, потратив на сближение с планетой-гигантом примерно шесть лет. В общей сложности аппарат должен изучить пять малых небесных тел как в группе астероидов, которая движется перед крупнейшей планетой Солнечной системы, так и во второй группе, чьи представители "идут по следам" газового гиганта.

Для того, чтобы достигнуть второй группы астероидов в 2033 году, американский аппарат проделает сложную серию маневров, в ходе которой он вернется к Земле и воспользуется ее гравитацией для дополнительного разгона. Во время этих скитаний зонд получит фотографии других астероидов, в том числе небесного тела 52246. Его назвали в честь Дональда Йохансона, палеонтолога, который в 1974 году обнаружил останки "Люси" - афарского австралопитека, предположительного связующего звена между родом Homo и древними гоминидами.

В соответствии с одобренными планами Левинсона и его коллег, зонд предполагают оснастить тремя научными инструментами, аналогами камер и спектрометров, уже созданных и установленных на двух других миссиях NASA - New Horizons и OSIRIS-REx. Это позволит значительно ускорить и постройку Lucy и сократить расходы.

Как сообщает пресс-служба SwRI, сборка этих инструментов и самого аппарата начнется в самое ближайшее время в Центре космических полетов NASA имени Годдарда, в компании Lockheed Martin, в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе и в Аризонском университете.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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