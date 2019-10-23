Войти
23.10.2019
Российская газета

Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США

544
0
0
Источник изображения: iStock

Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы. "Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации", - говорится в докладе комиссии Конгресса США, опубликованном RealClear Defence.

Электромагнитный импульс - один из поражающих факторов ядерного взрыва. Однако мощный поток излучения может быть вызван и другими причинами - например, вспышкой на Солнце или применением СВЧ-бомбы. В любом случае вызванные им повреждения не смогут быть исправлены в течение нескольких лет, вызовут нехватку воды, пищи, панику и общественный коллапс. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.

"На восстановление почти незаменимого оборудования - такого, как мощные трансформаторы в магистральных энергосетях, - могут уйти годы или даже десятилетия, если разрушения носят глобальный характер. Восстановление любой из ключевых структур зависит от состояния других. Чем дольше будет продолжаться отключение, тем больше проблем возникнет с восстановлением. Функциональные проблемы могут стать взаимоусиливающими, пока в какой-то момент деградация инфраструктуры приведет к тому, что страна окажется неспособна поддерживать свое население", - говорится в докладе.

Особое внимание конгрессмены уделили воде. Ее отсутствие может привести к смерти человека уже через три-четыре дня. При отключении централизованного снабжения население будет брать воду для питья и бытовых надобностей из водоемов. Большая часть поверхностных вод - особенно в городах, - загрязнена промышленными отходами и патогенами, при употреблении она способна вызвать серьезные заболевания. Если прекратят работу водоочистные и канализационные системы, концентрация опасных веществ и микроорганизмов в поверхностных водах резко возрастет.

Отсутствие энергии является смертельно опасным для существующей ныне "электронной цивилизации" США. Мощное электромагнитное воздействие на электростанции и распределительные сети способно вызвать гибель двух третей - а при пессимистичном прогнозе, до 90 процентов населения страны.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.08.2019
Командующий армией: Россия разместила ядерные ракеты в 16 километрах от Норвегии (Dagbladet, Норвегия)
21.12.2015
Наш меч по-прежнему остёр
01.10.2013
Строительство перспективной американской ПЛАРБ начнется в 2021 году
30.09.2013
Ядерная верфь
02.06.2008
Битва за индийское небо началась
09.01.2007
Минобороны РФ: Россия наполовину выполнила контракт на поставку Ирану ПВО "Тор-М1"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию