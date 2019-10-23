Видео: БМП-3 проверили перед отправкой в войска

Боевую бронированную гусеничную машину пехоты БМП-3 протестировали перед отправкой в войска. Ее передадут в рамках Единого дня военной приемки.

На видео, которое представил телеканал "Звезда", можно понаблюдать, как готовят машину к испытаниям, как стреляют из орудия и как бронемашина преодолевает как высокие препятствия, так и водные.

"РГ" уже писала о том, что министр обороны России Сергей Шойгу на Дне военной приемки отметил, что за прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них и свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе и БМП-3.

Боевая бронированная гусеничная плавающая машина предназначена для транспортировки военнослужащих, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности. БМП-3 можно десантировать и с воздуха и с надводных кораблей. Запаса топлива хватает на пробег в 600 километров. На вооружении - орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ.

Светлана Цыганкова