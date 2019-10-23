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23.10.2019
ЦАМТО

Airbus Helicopters приступила к испытаниям вертолетов H-225M, предназначенных для ВС Кувейта

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 22 октября. Компания Airbus Helicopters объявила о начале летных испытаний первой пары вертолетов H-225M "Каракал", которые должны быть поставлены Вооруженным силам Кувейта до конца текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, Кувейт принял решение о закупке многоцелевых вертолетов H-225M в середине 2015 года. В августе 2016 года Министерство обороны Кувейта подписало с Airbus Helicopters контракт на закупку 30 вертолетов H-225M "Каракал", а также связанного пакета обслуживания и сопутствующих услуг. Общая стоимость поставки оценивается в 1 млрд. евро, включая подготовку экипажей и технического персонала, а также двухгодичное обслуживание.

Из 30 законтрактованных машин 24 вертолета поступят на вооружение Военно-воздушных сил, еще 6 ед. – Национальной гвардии Кувейта для поисково-спасательных операций в боевых условиях, применения на море, медицинской эвакуации.

Предполагалось, что поставка первой машины будет выполнена спустя 29 месяцев после подписания контракта, последнего – через 48 месяцев.

В декабре 2017 года Кувейтское информационное агентство сообщило, что документация по сделке была передана в Национальную антикоррупционную комиссию и Государственное аудиторское бюро для оценки. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее Airbus Helicopters поставила заказчикам 95 вертолетов H-225M, общий налет которых составляет около 114 тыс. часов.

H-225M применяются во Франции, Бразилии, Мексике, Малайзии, Индонезии и Таиланде. Недавно вертолеты H-225M заказали Сингапур, Кувейт и Венгрия.

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