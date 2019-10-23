Общая оценка положения Россия на рынке вооружений стран Африки

ЦАМТО, 22 октября. К саммиту "Россия-Африка", который состоится 23-24 октября в Сочи, ЦАМТО публикует материал, в котором представлена общая оценка положения России на рынке вооружений стран африканского континента.

Из стран Северной Африки наиболее крупным импортером российских вооружений является Алжир и Египет. Рынок Ливии для России, по крайней мере, на ближнесрочную перспективу, можно считать потерянным (или почти потерянным).

В рамках ВТС с ЮАР, Нигерией и Эфиопией, располагающими собственной базой для военного производства и ремонта ВиВТ, "Рособоронэкспорт" выступает координатором интеграционных связей между оборонными отраслями российской и африканской промышленности.

С учетом специфики региона в военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами Россия предлагает альтернативные и гибкие схемы взаиморасчетов. Например, предоставление краткосрочных кредитов по закупке российских ВиВТ; оплата встречными поставками товаров традиционного африканского экспорта – алмазов, древесины, хлопка, пальмового масла, кофе и т.п.; получение и реализация квот на разработку минеральных ресурсов и морепродуктов; создание совместных предприятий в областях рыболовства, горнодобывающей и нефтяной промышленности, разминирования территории.

Одним из новых направлений в решении проблемы взаиморасчетов с африканскими странами может стать более тесное сотрудничество "Рособоронэкспорта" с компаниями, которые уже давно работают на африканском континенте – "Лукойл", НК "Роснефть", "Зарубежнефтегазстрой", "Зарубежстроймонтаж", "Зарубежгеология", "РУСАЛ", "КАМАЗ" и другие.

В последние годы произошли позитивные перемены в военно-техническом сотрудничестве России с государствами "тропической" Африки. Заметно активизировалось сотрудничество с Анголой, Эфиопией, Камеруном, Конго, Нигерией, Танзанией и Замбией. "Рособоронэкспорт" предпринимает конкретные шаги по продвижению российской продукции военного и двойного назначения в такие страны, как Кения, Ботсвана, Кот-д'Ивуар, Джибути, ЦАР, Габон, Гана, Нигер, Чад, Гамбия, Судан и Зимбабве.

В ноябре 2003 года к перечню этих стран добавилась Уганда. Впервые после смены власти в 1986 году, Уганда подписала межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией. С подписанием данного соглашения была создана законодательная база, которая позволила в дальнейшем заключить ряд крупных контрактов, в том числе на поставку шести истребителей Су-30МК2, 44 ОБТ Т-90С, 46 БТР-82А (в рамках двух контрактов), 36 ед. 122-мм орудий Д-30 (из состава ВС), двух вертолетов Ми-24ПН, одного Ми-17, а также 23 ОБТ (тип не известен, из состава ВС РФ).

У африканских стран есть большой интерес к различным вариантам модернизации советской/российской техники, которая находится на вооружении, поскольку по большей части эта техника практически исчерпала свой ресурс, но сохраняет ремонтопригодность и даже может подлежать модернизации. Российские предприятия предлагают различные недорогие по стоимости варианты модернизации этой техники, что является привлекательным для стран, имеющих ограниченную платежеспособность.

К особенностям стран региона, за малым исключением, можно отнести то, что наиболее привлекательным для них является именно ценовой параметр. И зачастую впереди оказываются конкуренты России. Это страны Восточной Европы и страны СНГ, которые предлагают технику советского производства по демпинговым ценам. Этот источник уже иссякает, но, тем не менее, продолжает тормозить развитие российского экспорта.

Кроме того, большой помехой в работе являются нелегальные и полулегальные поставки запчастей, особенно в области авиационной техники. Это срывает как возможные поставочные контракты, так и негативным образом влияет на имидж российского оружия.

Сложность работы в регионе объясняется также тем, что на многие страны наложены санкции различных международных организаций.

Страны "тропической" Африки совершенно разные по своему экономическому развитию, природным ресурсам, численности вооруженных сил и потребностям в вооружении.

Потребности этих стран ограничиваются в основном недорогой техникой, которую "Рособоронэкспорт" большей частью поставляет из наличия Минобороны РФ.

Страны "тропической" Африки отличаются от Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока тем, что здесь идут поставки не очень высокотехнологичной военной техники и несколько устаревших моделей, но, тем не менее, обеспечивающих нужды обороны соответствующих стран.

Основными партнерами России в странах "тропической" Африки являются Эфиопия, Судан, Уганда и Намибия. Ведутся переговоры по крупным проектам с Нигерией и рядом других стран. Активизировались военно-технические связи с Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком и Буркина-Фасо.

Предметом переговоров являются программы ремонта и модернизации эксплуатируемых на континенте вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35, самолетов марок "МиГ" и "Су". Причем уровень модернизации, состав бортового оборудования и вооружения могут изменяться по желанию заказчиков.

Предметом совместных консультаций и будущих контрактов может стать повышение боевых возможностей и продление сроков службы танков Т-55, Т-62 и Т-72, бронетранспортеров БТР-60, самоходных гаубиц "Акация" и "Гвоздика", ЗРК С-125 "Печора" (несколько контрактов уже выполнены или находятся в стадии реализации), радиолокационных станций типа П-12 и П-18. Все это оружие поставлялось в Африку ранее.

Наиболее крупные проекты – это создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию авиационной техники, бронетехники советского/российского производства. Такие предложения прорабатываются с Алжиром, ЮАР и Эфиопией. Прорабатываются также вопросы организации лицензионного производства стрелкового оружия.

Большой популярностью на континенте пользуется российская автомобильная техника.

Особое место на рынке стран Африки занимает российская вертолетная техника. Рыночный потенциал на модернизацию вертолетов российского производства определяется тем фактом, что на континент было поставлено более 700 машин, в том числе около 150 ударных вертолетов Ми-24/25/35. Большая часть этого парка исчерпала свой ресурс, нуждаются в ремонте и модернизации.

Предлагаемые программы модернизации предусматривают оснащение вертолетов современными вооружением, бортовым радиоэлектронным оборудованием, средствами защиты.

В сегменте средств ПВО практически все российские системы, состоящие на вооружении стран Африки, подлежат модернизации.