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23.10.2019
Военное обозрение

Военные США назвали недостатки "умной" стабилизирующей платформы AimLock

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В США продолжают работать на создание "умного" стрелкового оружия. Одно из направлений совершенствования – прицельные приспособления и эргономика, способная уменьшать колебания оружия во время прицеливания.

Фото Citizen-soldier magazin

Источник изображения: Citizen-soldier magazin

Несколько лет назад в США лаборатория RMS представила платформу стабилизации AimLock для винтовок. Платформа с электромеханическим принципом работы позволяет осуществлять корректировку при прицеливании на основе стабилизации стрелкового оружия.

"Умное" гиростабилизирующее устройство позволяет винтовке свести колебания из-за движений стрелка к минимуму, что в конечном итоге должно приводить к точному выстрелу.

Представленная схема:

Источник изображения: Citizen-soldier magazin

После нескольких лет опытно-боевой эксплуатации AimLock у американских военнослужащих возник ряд нареканий. Главное из них: стабилизирующая платформа превращает стрелковое оружие в громоздкую систему, которая при использовании вне тренировочного тира быстро засоряется.

Также отмечается, что центр тяжести оружейной системы смещается вперёд от стрелка, что приводит к неудобству использования винтовки с AimLock военнослужащими с относительно небольшим ростом: менее 170 см. Но и это ещё не всё.

Выясняется, что при интенсивном использовании системе необходимо дополнительное энергопитание. Если аккумуляторы садятся, то AimLock превращается в дополнительный груз, который снижает возможности бойца спецназа. Вариантов два: либо продолжать носить потерявший функциональность "умный" AimLock с собой, либо от него избавляться. Второе неприемлемо, так как системой может легко может завладеть противник и "позаимоствовать" технологию. Последнее заявление выглядит несколько странным, ведь почему-то военнослужащие армии США не рассматривают вариант, когда AimLock противник может позаимствовать и, как говорилось в известном советском фильме, "с бездыханного тела".

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США
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