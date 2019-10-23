В Приморье МПК применил реактивные глубинные бомбы

На Камчатке малый противолодочный корабль МПК-107 (проекта 1124М) из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в ходе учения отработал тактику ведения морского боя одиночным кораблем с подводной лодкой условного противника.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона Минобороны сообщил, что в ходе учения был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами РБУ-6000.

В сообщении военного ведомства указано, что на морском полигоне в Авачинском заливе экипаж корабля провел учение по поиску и слежению за "неприятельской" субмариной на маршрутах возможного прохода к пунктам базирования сил флота.

"После обнаружения подводной лодки на корабле был проведён комплекс мероприятий по подготовке к применению противолодочного оружия. А далее по указанным координатам из реактивного бомбомёта РБУ-6000 был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами", - отметили в пресс-службе.