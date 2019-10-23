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23.10.2019
Российская газета

Ракетоносцы Ту-160 отправились в ЮАР

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Источник изображения: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнят полет в Южно-Африканскую республику для укрепления военно-технического сотрудничества.

Самолеты поднимутся в воздух с базового аэродрома Энгельс под Саратовом и преодолеют девять тысяч километров до южноафриканской авиабазы Ватерклуф под Йоханесбургом без промежуточных посадок. Вместе с ними в ЮАР прилетят Ил-62 и Ан-124.

- Цель визита - развитие двухстороннего военного сотрудничества и отработка взаимодействия ВКС России и ВВС ЮАР. Встреча военных повысит боевую выучку военных летчиков обеих стран, - сообщили ТАСС в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.

За последние несколько лет Россия усилила работу по расширению своего влияния в Африке, пишет в связи с полетом Ту-160 Military.com. С 2015 года подписано более 20 соглашений о военно-техническом сотрудничестве, а товарооборот с Африкой за десятилетие увеличился в четыре раза: с 5,7 до 20 миллиардов долларов. 23-24 октября в Сочи пройдет первый в истории саммит Россия-Африка. Его цель - расширить партнерские отношения африканских государств с Россией. Вместо Соединенных Штатов, уточняет издание.


Антон Валагин

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Страны
Россия
ЮАР
Продукция
Ан-124
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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