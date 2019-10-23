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23.10.2019
Российская газета

Новый 57-мм боевой модуль разработали в России

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БМП Т-15 на платформе "Армата".
БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник изображения: Илья Максимов/РГ

Новый 57-мм боевой модуль разработал холдинг "Высокоточные системы", входящий в Ростех. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова.

По его словам, боевой модуль еще нигде не демонстрировался и только будет представлен в ближайшем будущем. Известно, что в основе разработки - автоматическая пушка. На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.

Напомним, о перевооружении бронетехники с 30-мм калибра на более внушительный вариант всерьез заговорили после разработки боевого модуля АУ-220М "Байкал" с новой 57-миллиметровой пушкой, созданного на базе советского артиллерийского орудия С-60. Однако смена калибра, по оценкам экспертов, потребует огромных затрат.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
АУ-220М
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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