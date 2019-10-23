РЛС "Дон-2Н": разработки на вес золота — часть III

На заводе в Днепропетровске родилась новая философия производства радиоэлектроники

Путь, пройденный учеными Советского Союза при создании супервычислителя для системы предупреждения о воздушно-космическом нападении, был чрезвычайно трудным. Однако при решении задачи огромной научной ценности в СССР не только появились новые высокотехнологичные приборы и аппаратура, но и возникло новое – цифровое направление развития техники.

Окончание. В газете уже опубликованы первая и вторая части.

Разработка спецвычислителя "Днепр" позволила проявить свои способности многим талантливым специалистам: руководителю комплекса работ В. В. Юрко, заместителю руководителя по науке М. М. Милых, ведущим специалистам – руководителям подразделений разработчиков – О. М. Накцеву, А. П. Бойко, Н. М. Губанову, Ю. Л. Раевскому, Ю. В. Шкилю, В. Г. Талдаеву, В. Ф. Морозову, А. Б. Дербасову и другим.

В середине 80-х во время одного из посещений завода членом политбюро ЦК КПСС Владимиром Щербицким руководители предприятия доложили о ходе выполнения программы создания МРЛС "Дон", в части, касающейся ДМЗ. С подробным изложением хода работ по СВУ выступил Владимир Юрко. После его ответов на удивительно профессиональные вопросы помощников Щербицкого Владимир Васильевич спросил, какими учеными степенями обладают разработчики этой техники. Услышав в ответ, что заниматься этим делом пока не хватает времени, возмутился и поручил организовать защиту диссертаций в институтах АН Украины.

“ Сверхзадачи, подкрепленные ресурсами и эффективным управлением, стимулировали развитие целого направления оборонных технологий ”

Позже было предложено наградить ведущих разработчиков. К сожалению, по известным политическим причинам ни одно, ни другое событие не состоялось.

Успешная реализация средств цифровой обработки стала одной из фундаментальных составляющих проекта МРЛС, позволившей обеспечить рекордные параметры локатора, не утратившего актуальности и сегодня. Этот смелый научный поиск, выполненный на высоком научно-техническом уровне, поведал профессиональному миру о создании в ЦНПО "Вымпел" школы разработки цифровой аппаратуры мирового уровня и утвердил Конструкторское бюро ДМЗ (позже Специальное конструкторское бюро автоматизированного проектирования) в ряду авторитетных разработчиков "цифры".

САПР "Днепр" стала базовой в отрасли, а СКБ АП – головным КБ системы автоматизированного проектирования. По решению Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР ее успешно использовали предприятия средмаша, авиационной, судостроительной, электронной промышленности и в других областях.

Специалистам СКБ АП этот инструмент помог разработать и внедрить аппаратуру цифровой обработки для РЛС "Аргунь", "Руза", "Крона" при их модернизации, при создании спецвычислителя РЛС "Волга".

Уровень экономической эффективности применения САПР "Днепр" при создании спецвычислителей РЛС едва ли возможно установить – работа пионерская и подобных моделей создания цифровой аппаратуры сравнимой технической сложности не существовало.

Эта САПР, как и разработанный на ее основе продукт, стала мощным инструментом, с помощью которого сделан научный и технологический рывок в создании уникальных цифровых средств обработки радиолокационной информации. Этот громадный труд открыл новые возможности человеческого интеллекта.

Модель разработки цифровой аппаратуры МРЛС "Дон-2Н" остается канонической. Альтернативы ей нет.

"Сервант" для ФАР

Выбор генерирующего элемента передающего модуля фазированной активной решетки локатора был серьезной проблемой. Аналогов с приемлемыми параметрами не существовало. Тогда сверхмощные передающие комплексы РЛС ПРО базировались на модели полуактивных ФАР с усилительными приборами в распределенной архитектуре конструкции.

Для РЛС "Енисей-Тобол" систем А, А-35, А-35М (Г. В. Кисунько, Е. П. Гренгаген, Л. Н. Жигулин) было традиционным решением формирование заданной мощности передатчика РЛС, сигнал последовательно усиливался "цепочкой" амплитронов "Буря" – "Стимул" – "Суперстимул" разработки и производства НИИ "Титан" (А. П. Федосеев, В. Е. Мясников, И. И. Девяткин, В. К. Росновский). Такое решение позволяло подать в антенну до 120 мегаватт в импульсе.

Для "Дона" приняли модель активной ФАР с распределенной мощностью в полотне, и подобный опыт не годился. Решение о создании новой модели генераторного устройства предваряли обстоятельные обсуждения вариантов и жаркие дискуссии с учеными и специалистами фрязинской школы создания СВЧ-генераторов и представителями заказчика. В итоге сотрудники КБ саратовского завода "Тантал" (М. М. Райнер, С. Г. Брук, Я. А. Старец) предложили использовать схему многокаскадной "усилительной цепочки" с прогнозом достижения требуемых эксплуатационных параметров после проведения обстоятельной НИОКР. Предложение предусматривало создание устройства в габаритах, позволяющих размещение в ограниченном пространстве передающего модуля ФАР. При таком решении требуемый уровень импульсной мощности мог быть обеспечен установкой в полотне ФАР десятков передающих модулей с суммарной мощностью 50–60 мегаватт в импульсе, что давало получение заданных энергетических характеристик локатора.

Важным в решении при выборе ключевого элемента их формирования было и то, что за изготовление "усилительной цепочки" брался саратовский "Тантал" (директор Г. А. Умнов), где имелся значительный опыт разработки и производства новых электровакуумных приборов (ЭВП). Здесь выпускали хорошо зарекомендовавшие высоконадежные магнетроны "Бисер" (МИ-147, МИ-148) для РЛС ЗРК С-75 и другие генераторные приборы для РЛС ПВО.

Главный конструктор Виктор Слока выбрал предложения "Тантала", несмотря на то, что в профессиональной среде отношение к подобной модели "усилительной цепочки" было неоднозначным. Тема получила шифр "Сервант".

Впереди лежали годы напряженного совместного труда нескольких коллективов – разработчиков "Серванта" и аппаратуры передающего модуля, изготовителей.

Традиционная технология создания ЭВП, разрабатываемых Минэлектронпромом для тематики "Вымпела", предполагала изначальное получение "вакуумщиками" от изготовителя аппаратуры комплекта устройств для формирования рабочего места с ЭВП-модулятором, устройством управления, источниками питания. Вместе с тем для создания этой аппаратуры был нужен сам прибор, без которого создать комплект невозможно. Возникал вопрос: что первично? Как правило, на этом стыке проявлялись лучшие человеческие качества специалистов и руководителей обеих сторон, понимание неизбежности открытого сотрудничества и взаимного доверия. Создавался климат общности интересов и ответственности за конечный продукт.

Вначале разработчик ЭВП получал первую версию комплекта аппаратуры, со временем ее изготовитель принимал первую версию электровакуумного прибора. В параллели шло совершенствование составных частей. По мере продвижения аппаратура и ЭВП дорабатывались или менялись на новые, продвинутые версии до получения требуемых технических параметров. Количество циклов для разных проектов было различным, это занимало достаточно много времени.

Подобная доверительная атмосфера сформировалась и при разработке аппаратуры передающего модуля 6ДГУ (разработчики РТИ – Л. Г. Мищенко, Л. Д. Руновский, В. Ф. Ивлев, А. Н. Баранов, В. С. Носырев, В. Н. Николаев), "Серванта" в его составе и модулятора 6ДГМ (КБ ДМЗ – Ю. И. Письменецкий, В. Д. Левченко, Ю. А. Бушуев, Ю. Г. Лукин, Н. П. Изюмский, В. К. Туровский, Э. М. Кожедуб, Д. М. Осьмиченко).

"Сервант" состоял из трех последовательно включенных СВЧ-каскадов усиления с выходной импульсной мощностью мегаваттного уровня. Все было установлено на едином основании и имело массу около 300 килограммов. Трудоемкость механических работ при изготовлении узлов и сборок "Серванта" существенно превышала возможности "Тантала", и к неудовольствию ДМЗ, выделку сотен наименований механических деталей и волноводов поручили Днепромашу – головному заводу по созданию технических средств локатора.

Для работ с "Сервантом" и его составными частями на ДМЗ изготовили и ввели в строй стендовое оборудование нескольких рабочих мест настройки на "Тантале" (Саратов) и "Феррите" (Ленинград).

На Гомельском радиозаводе (ГРЗ) и КБ "Луч" (В. И. Горбачевский, И. М. Калашников, П. Н. Старосельский) разработали антенный модуль для передатчика и готовили производство к его изготовлению. Несколько комплектов радиотехнического оборудования для оснащения рабочих мест комплексной настройки передающей секции 6ДАГ-Д Днепромаш поставил на ГРЗ.

"Опыт, сын ошибок трудных"

Разработка "Серванта" шла непросто – недоставало опыта в создании уникальных композиций, были задержки в выпуске спецсплавов (материалов молекулярной чистоты).

На одном из совещаний у замминистра радиопрома СССР рассматривали ход работ по 5Н20: выполнение планов разработки документации на составные части МРЛС, подготовку производства, продвижение создания новой элементной базы и компонентов. Дошла очередь до передатчика и положения дел с "Сервантом", где наметилось серьезное отставание от графика.

Представитель саратовцев, нарушив традицию, выложил на стол перед ведущим совещание несколько деталей производства ДМЗ с признаками несоответствия КД (на них были небрежно сняты заусенцы), намекая на причину отставания. Представитель ДМЗ, выслушав положенное, напомнил, что саратовцам, кроме деталей, лежащих на столе, поставили еще сотни таких же, к которым претензий не было.

Это побудило более глубоко вникнуть в причины буксования темы "Сервант". Дальнейший детальный контроль разработки поручили руководству Первого главного управления МЭП (И. Т. Яковенко).

Был момент, когда главному конструктору разработки "Серванта" предъявили "неполное служебное соответствие", что означало завуалированное предложение отстранения от должности.

Значительными усилиями коллектива кризис преодолели, и очередной результат был достигнут. Помогли в работе не столько угроза увольнения и оргвыводов, сколько накопленные к тому времени знания и трезвая оценка результатов.

Параллельно в РТИ и ДМЗ (С. А. Дулидов, В. Р. Черный, В. М. Беседин) отрабатывали элементы конструкции передающего модуля 6ДГУ и модулятора 6ДГМ с очередным макетным образцом "Серванта".

По мере продвижения вперед отработки параметров "Серванта" в составе передающего модуля на головном стенде ДМЗ и комплекта передающей аппаратуры (6ДГУ + 6ДГМ) потребовалось проведение серьезных доделок аппаратуры, что заняло достаточно много времени.

К середине 1981 года создание передающего комплекта подошло к концу, получение заданных параметров было подтверждено успешной непрерывной работой (суточным прогоном). Очередной этап завершился. Настало долгожданное время запуска в производство "Серванта" и всей аппаратуры передатчика на ДМЗ. Но представитель заказчика посчитал, что этого недостаточно, и потребовал провести пятисуточный прогон, хотя такое требование техдокументацией не предусматривалось. После бесплодных дискуссий (хотя все понимали, что "заказчик всегда прав") аппаратура передающего комплекта безукоризненно проработала пять суток!

Правы были и саратовские ученые, и разработчики РТИ, создавшие этот высоконадежный шедевр радиотехники.

Прав главный конструктор, который поверил в их теоретические доводы почти десятилетием раньше, предвидя ожидаемый результат.

Правы все, кто упорно работал и добился успеха.

На следующий день после завершения испытаний были организованы "дружественные шашлыки" на водной станции завода на Днепре. Все были рады и горды полученными результатами.

Пришли представители фирм, участвовавших в финальных работах по созданию штатной ячейки передающей ФАР МРЛС "Дон-2Н": представители РТИ (Москва), завода и КБ "Тантал" (Саратов), НИИ "Феррит" (Ленинград), ЮРЗ и КБ ЮРЗ (Желтые Воды), КБ ДМЗ и ДМЗ (Днепропетровск) и заказчика.

При ближайшем знакомстве оказалось, что эти парни-разработчики со своими "спектрами внеполосных" и "набегом фаз", а компанейские и интересные собеседники, общительные и остроумные люди, запросто цитирующие "в ответку" Хэма, Хайяма или Ильфа.

Мы крепко подружились и твердо поверили, что нам все по плечу.

Впереди были изготовление комплекта аппаратуры для четырех АФАР МРЛС и комплексные работы на объекте заказчика по вводу аппаратуры в эксплуатацию. Но это уже другая тема.

Взлет ДМЗ

Участие Днепровского машзавода в создании суперлокатора "Дон-2Н", детища Виктора Слоки, обстоятельно изменило облик предприятия, интеллектуальный состав коллектива и структуру производственных мощностей. По ряду направлений оно вышло на уровень лучших в отрасли, было готово к реализации аппаратуры грядущих поколений РЛС, создаваемых институтами "Вымпела" для систем ВКО. Следующим качественным шагом в развитии завода стало изготовление "твердотельной" аппаратуры РЛС "Волга".

Днепровцы были особо горды тем:

как ученые заводского КБ решили поставленную сверхзадачу, создав спецвычислитель с фантастическими характеристикам быстродействия и надежности;

что общими усилиями РТИ, "Тантала" и ДМЗ создано высоконадежное мощное передающее устройство сантиметрового диапазона, являющееся основой АФАР МРЛС "Дон-2Н";

что с созданием уникального инструмента разработки цифровой аппаратуры – САПР "Днепр" выполнена еще одна созидательная миссия: на предприятиях "Вымпела" утвердилась новая философия разработки и организации производства радиоэлектронной аппаратуры по безбумажным технологиям. К концу 90-х годов значительная часть технологических процессов изготовления цифровой аппаратуры велась на автоматизированных средствах производства и контроля качества: печатные платы и ячейки – около ста процентов, СВЧ-подложки и изделия на их основе – около 80, механообработка – более 50, наладка и испытания – около 70 процентов.

Несколько позже генеральный директор ЦНПО "Вымпел" Николай Михайлов скажет: "Все это было на грани чуда. И источником этого чуда были сверхзадачи, решение которых поручалось ЦНПО "Вымпел" и его предприятиям. Именно сверхзадачи, подкрепленные ресурсами и эффективной системой организации и управления, стали мощнейшим стимулом развития и предприятий, и целого направления оборонных технологий".

Дать более точную оценку результатам работы орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Днепровского машиностроительного завода и всем коллективам "Вымпела", волею судьбы принимавшим участие в создании средств ВКО страны, включая суперРЛС "Дон-2Н", нельзя.

В знак глубокого уважения главному конструктору и оценки его вклада в развитие потенциала ПО "Днепровский машиностроительный завода" портрет Виктора Карловича Слоки размещен на Доске почета в Зале истории завода наряду с корифеями отечественной науки Александром Львовичем Минцем, Григорием Васильевичем Кисунько, Александром Андреевичем Расплетиным и Анатолием Георгиевичем Басистовым.

Прошло время, многое стерлось из памяти, многое видится и оценивается по-другому.

В моих воспоминаниях не исключены некоторые погрешности…

Но бесспорно то, что создание признанной в мире суперРЛС "Дон-2Н", шедевра радиотехнического искусства, непревзойденного спустя десятилетия, наше общество обязано таланту и целеустремленности выдающегося инженера, ученого и организатора науки, главного конструктора локатора, Героя России Виктора Карловича Слоки.

Владимир Костржицкий, главный инженер ДМЗ (1984–1999), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, почетный радист СССР

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года