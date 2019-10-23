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23.10.2019
Известия.ru

США начали консультации с Токио о размещении ракет средней дальности

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексеи Агарышев

Вашингтон начал консультации с японской стороной о развертывании новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 22 октября, пишет газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что 18 октября в Японию прибыл высокопоставленный представитель США, "чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности".

Издание со ссылкой на неназванного американского военного чиновника уточняет, что на повестке стояла тема размещения новых ракет, передает ТАСС.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Российское военное ведомство опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
9М729
DD25
Проекты
РСМД
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Ядерный привет
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