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23.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США связали ЧП под Северодвинском с "Буревестником"

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Летные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Летные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты Госдепа США считают, что ЧП под Северодвинском на полигоне ВМФ России в августе произошло во время работ по подъему со дна новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

В интервью газете Washington Times он заявил, что на морской платформе произошел взрыв энергетической установки "Буревестника", который был вызван аварией с ракетой, в результате которой "имел место выброс радиации, когда российский персонал поднимал ее со дна моря", передает ТАСС.

"Ракета находилась на дне моря с момента неудавшегося испытания в начале предыдущего года", – заявил американский дипломат.

Он объяснил, что оглашает межведомственные выводы администрации США. Госдеп, заявил Динанно, работал вместе с другими ведомствами американского правительства по анализу секретной информации об августовском инциденте. Также изучались спутниковые снимки. Позже было решено понизить гриф секретности в отношении части заключений исполнительной ветви власти США, чтобы поделиться ими с зарубежными союзниками и партнерами и предоставить определенные сведения общественности, сказал он.

Динанно признал, что выброс радиации при взрыве опасности почти не представлял для местного населения, однако Белый дом встревожен "отсутствием транспарентности".

"Нас особенно беспокоит: во-первых, дезинформация; во-вторых, то, что она (ракета) находилась на дне моря год; в-третьих, то, что их (россиян) первой реакцией было сокрытие", – заявил он.

По его мнению, новейшие вооружения России, в том числе "Буревестник", "Кинжал", "Сармат" и "Авангард" и "Посейдон", являются "чрезвычайно дестабилизирующими системами". Динанно выразил тревогу в связи с тем, что эти системы не охвачены российско-американским договором СНВ-3.

В статье утверждается, что взрыв произошел из-за того, что топливо в реакторе ракеты "перестало охлаждаться морской водой".

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома.

Американская разведка тогда предложила свою версию случившегося, заявив, что трагедия произошла при работе над ракетой "Буревестник", однако эти данные были опровергнуты. При этом президент Владимир Путин подтвердил, что трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения.

Отметим, что на прошлой неделе произошел инцидент в районе ЧП: дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону. Их остановила на станции полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны.



Сергей Гурьянов

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