В ВМС США заявили о "мониторинге" активности России в Заполярье

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" провел так называемый мониторинг морской активности России в Заполярье, сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

По версии Шестого флота ВМС США, присутствие американского эсминца в Заполярье "подтверждает приверженность Соединенных Штатов обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также демонстрирует способность ВМС [США] в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию в различных условиях окружающей среды", передает ТАСС.

В пресс-службе Шестого флота ВМС США уточнили, что "операция" эсминца "Дональд Кук" в Заполярье была проведена еще 16 октября.

Напомним, 1 октября президент России Владимир Путин в послании участникам встречи представителей государств-членов Арктического совета призвал к диалогу по Арктике на принципах всеобщей безопасности. На следующий день президент США Дональд Трамп выступил за свободу Арктики "от внешних факторов воздействия".

Антон Никитин