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23.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"

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Источник изображения: vk.com/mil

Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей германский "Леопард-2", сообщает немецкое издание Die Welt.

По словам автора статьи, Германия и Франция приступили к совместной разработке нового боевого танка для замены немецких "Леопардов" и французских "Леклерков", однако между участниками проекта может разгореться конкурентное противостояние, передает РИА "Новости".

Камнем преткновения, как сообщается в статье, стала пушка. Оружейный концерн "Рейнметалл", поставляющий пушки для "Леопарда", разработал орудие калибром 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой модели.

При этом в начале года французский оружейный концерн "Некстер" заявил на одной из профессиональных конференций, что провел успешные стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, установленной на танк под названием "Терминатор", который является прототипом танка "Леклерк".

Оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка, который носит название "Основная наземная боевая система" и должен быть принят на вооружение в 2013 году.

Ранее американский журнал The National Interest составил собственный рейтинг лучших танков СССР и России, лидером которого стал новейший Т-14 "Армата".



Антон Никитин

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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
Армата
БМПТ Рамка-99
Компании
Rheinmetall
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