Стенды для испытаний теплозащиты перспективных гиперзвуковых аппаратов появятся к 2022 году - "Роскосмос"

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" потратит 730 млн рублей на создание стендов для испытаний теплозащиты перспективных космических аппаратов, следует из данных портала госзакупок.

Госкорпорация объявила тендер на разработку "технологии наземной экспериментальной отработки теплопрочности, теплозащиты и теплоизоляции гиперзвуковых летательных аппаратов при уровнях температур до 2500 К с автоматическим управлением по 24 независимым зонам нагрева и располагаемой электрической мощностью 100 МВт".

Опытно-конструкторская работа получила название "Карагач", на ее выполнение выделено 730 млн рублей.

В документации тендера отмечается, что в данный момент научно-технический задел для выполнения ОКР отсутствует.

Подрядчик должен будет к 15 ноября 2021 изготовить опытную партию высокотемпературных электроизоляторов, к 15 ноября 2022 года изготовить опытную партию испытательных стендов и к 15 ноября 2023 провести их предварительные испытания.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что "Роскосмос" разрабатывает технологию изготовления радиопрозрачного теплозащитного покрытия для гиперзвуковых летательных аппаратов в рамках ОКР "Тор". Работы по ней должны быть заверены к сентябрю следующего года.

Ранее глава ведущего разработчика гиперзвуковых аппаратов, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Борис Обносов назвал разработку обтекателя, способного выдержать температуры, образующиеся при гиперзвуковых скоростях - одним из ключевых вопросов, которые предстоит решить при разработке подобных аппаратов.

Также в "Роскосмосе" ищут подрядчиков для разработки технологий "термомеханических испытаний композиционных материалов в широком интервале температур с программируемыми тепловым и механическим нагружениями, имитирующими полетные условия перспективных изделий ракетно-космической техники".