Космос в контракте, атом в проекте, С-400 в уме

Москва и Эр-Рияд будут дружить бизнес-кругами

Владимира Путина принимали в Саудовской Аравии и ОАЭ поистине с царскими почестями. Президентский Aurus въехал прямо в королевский дворец, чего не позволили Дональду Трампу, когда он два года назад приезжал с визитом в КСА. В Эр-Рияде были подписаны многочисленные соглашения и инвестиционные контракты.

Такая встреча показательна и отражает то, какое значение придается визиту на Ближнем Востоке. Но и переоценивать ее не стоит. У Саудовской Аравии долгосрочные связи с Западом.

В Эр-Рияде речь шла прежде всего о взаимодействии в ОПЕК и влиянии на нефтяные цены – для наших стран это стратегический ресурс. Если говорить о налаживании масштабного военно-технического сотрудничества, то прорывные решения вряд ли были приняты, хотя эта важная тема обсуждалась за закрытыми дверями. После атак на нефтеперерабатывающие заводы саудовцам рекомендовали последовать примеру Ирана, закупившего систему ПРО С-300, и Турции, ставшей обладательницей российских комплексов С-400. Маловероятно, что Королевство пойдет на такие закупки: российскую систему нужно еще интегрировать в систему противоракетной обороны, которая у саудовцев уже есть и почти целиком основана на американских средствах ПРО.

“ Россия в пятерке государств, успешно прошедших отбор для участия в конкурсе на строительство двух блоков АЭС ”

В Эр-Рияде в присутствии президента России и короля подписано 21 соглашение общей стоимостью два миллиарда долларов о сотрудничестве в промышленности и космосе, сельском хозяйстве и медицине. КСА вышло "на позицию ведущего экономического партнера России в арабском мире, поэтому считаю полезным и своевременным создание российско-саудовского экономсовета, в рамках которого бизнес-круги двух стран имеют возможность вести прямой и регулярный диалог", – заявил Владимир Путин. Товарооборот между нами невелик, потому достигнутые договоренности внушают оптимизм.

Напомним, что еще в 2014 году в КСА готовились к разработке масштабного плана строительства атомных электростанций. По некоторым оценкам, его общая стоимость достигает сто миллиардов долларов. Россия претендует на получение контрактов наряду с США, Францией, КНР и Южной Кореей. Наша страна в пятерке государств, успешно прошедших предварительный отбор для участия в конкурсе на строительство двух блоков АЭС. Эр-Рияд перенес проведение тендера на 2020 год. Думается, что на переговорах шла речь и об этом.

Между Роскосмосом и КСА подписано соглашение о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В саудовском аграрном ведомстве SALIC рассматривают возможности инвестирования в российские сельхозпроекты. Кстати, в августе КСА сильно упростило процедуры ввоза пшеницы из нашего Причерноморья.

Однако Восток – дело тонкое, как говаривали классики. Там не торопятся принимать решения, и реализация многих соглашений может идти в вялотекущем режиме.

Нельзя забывать о геополитическом аспекте визита. Владимир Путин и наследный принц КСА Мухаммед бин Салман на переговорах в Эр-Рияде обсудили сложившуюся ситуацию в Сирии и Йемене, борьбу с терроризмом. По некоторым данным, между Саудовской Аравией и Ираном может начаться диалог. Весьма консервативный иранский политик, возглавляющий меджлис, Али Лариджани положительно отреагировал на интервью наследного принца КСА, министра обороны КСА Мухамеда бин Салмана, данное в сентябре американскому телеканалу. Наследник престола намекнул, что готов к диалогу, в частности к обсуждению йеменской ситуации. Соответственно в СМИ муссируется тема о том, что разговор возможен без каких-либо предварительных условий. Вероятно, эта тема также затрагивалась во время визита Владимира Путина в Эр-Рияд. Во всяком случае это было бы логично, если учесть, что РФ и ИРИ активно взаимодействуют и в Сирии, и в военно-технической сфере.

Владимир Путин достаточно подробно обсуждал с ближневосточными коллегами ситуацию в САР, поскольку ранее Анкара объявила о начале операции "Источник мира". Армия и протурецкие формирования сумели взять два пограничных города – Тель Абъяд и Рас Аль-Айн, вклинившись на территорию Арабской Республики примерно на 30 километров. К востоку от Евфрата на сирийской территории турки пытаются создать буферную зону для того, чтобы отсечь сирийских от турецких курдов и переселить туда беженцев.

В повестке запланированных в Сочи переговоров российского и турецкого лидеров как раз Сирия. Дабы избежать нежелательных последствий, необходима координация действий, тем более что американцы в этом регионе действуют хаотично и непоследовательно. На переговорах двух лидеров, надо полагать, будут определены контуры разделения турецких и сирийских сил на северо-востоке САР.

Константин Стригунов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года