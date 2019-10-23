Появление НОАК в Европе – дело одной-двух недель

Китайская экспансия может проходить по нескольким сценариям

Центральная Азия – совершенно естественное и очевидное направление китайской экспансии ("Острые углы Шелкового пути"). Причин для этого множество.

Страны региона – бывшие советские республики, не такие устоявшиеся, как большинство других. Поэтому лишать их независимости (особенно де-факто) гораздо проще, чем в иных потенциальных случаях. Они малонаселенные, по крайней мере в сравнении с Китаем, поэтому легко поглощаются демографическим путем.

Они владеют огромными запасами различных полезных ископаемых, но экономики, построенные на природных богатствах, весьма слабы. Поэтому завоевывать их экономическим путем для Китая, во-первых, очень выгодно, во-вторых, просто. Кроме того, центральноазиатские республики имеют незначительный либо ничтожный военный потенциал, который для гигантской НОАК не проблема.

В чисто географическом плане регион представляет собой огромный естественный мост из Китая в Европу (коей официально является часть Казахстана, расположенная к западу от реки Урал) и на Ближний Восток. Кроме того, он обеспечивает выход в "мягкое подбрюшье" России от Астрахани до Барнаула. Поэтому Центральная Азия исключительно важна для реализации стремительно растущих геополитических амбиций Китая, особенно для строительства "Одного пояса – одного пути".

“ Проблемой для китайцев может стать высокогорье Памира и Тянь-Шаня ”

Экономическая и демографическая экспансия КНР идет давно и весьма успешно. Для нее Пекин уже приспособил, в частности, структуры ШОС ("Организация содействия китайской экспансии"). Поэтому, вполне вероятно, военные усилия Китаю вообще не понадобятся. Но исключать, разумеется, ничего нельзя.

Армии Таджикистана и Киргизии ("Потешная гвардия") настолько слабее НОАК, что их нет смысла брать в расчет. Проблемой для китайцев здесь может стать лишь высокогорье Тянь-Шаня и Памира. Но при имеющемся соотношении сил не помогут никакие горы. Тем более что в Киргизии и Таджикистане уже и так множество китайцев (пока как бы гражданских). Душанбе как член "Урумчийской четверки", возможно, уже дал добро на размещение китайских военных объектов.

ВС Казахстана ("Лицензия на стабильность") – сильнейшие в Центральной Азии. Правда, против них Китаю вполне хватит сил из состава Западного командования и Синьцзянского ВО НОАК. Тем не менее казахстанская армия может создать китайцам хоть какие-то проблемы. К тому же весьма велика территория республики, ее оккупация сама по себе займет время. Ситуация для потенциальных агрессоров и здесь осложняется рельефом местности. Из Китая в Казахстан имеются лишь достаточно узкие проходы. Северный – вдоль реки Черный Иртыш, вокруг озера Зайсан, которое становится серьезным препятствием для наземных сил вторжения. Далее к югу – Джунгарские ворота. В августе 1969-го НОАК уже попробовала через них пройти, что привело к бою у озера Жаланашколь ("Как Китай помог Германии захватить советский газовый кран"). Препятствиями для наступающих здесь станут озеро Алаколь, а затем огромный Балхаш. Самым южный и наименее удобный – проход вдоль реки Или, которая затем впадает в Балхаш. Условия местности позволяют организовать во всех указанных районах достаточно сильную оборону и нанести интервентам ощутимые потери. Тем не менее победу казахстанской стороне это не обеспечит, просто отсрочит поражение. Артиллерия и авиация (при необходимости ракетные войска) НОАК рано или поздно пробьют любую оборону, а безразмерные механизированные части и соединения обойдут любые искусственные и естественные преграды и вырвутся на оперативный простор, где остановить их уже не будет никакой возможности. Если же Китай предварительно возьмет под контроль территорию Киргизии, это облегчит НОАК путь в Казахстан в обход всех вышеописанных узких мест. После чего появление китайских войск в Европе станет делом одной-двух недель.

ВС Узбекистана ("Многовекторный тупик") и Туркмении ("В плену нейтралитета") сильнее таджикских и киргизских, но слабее казахских. Впрочем, если остальные страны региона падут под китайскими ударами, у Ташкента и Ашхабада вряд ли возникнет желание сопротивляться. Тем более что эти две страны не входят ни в какие военные блоки и не имеют ни формальных, ни реальных союзников, спасать их некому даже теоретически.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан – члены ОДКБ ("ОДКБ для России – музей Советского Союза"). Союзники у них есть. Главный из них – Россия, в регионе развернуты наши войска. "По совместительству" она "стратегический партнер" Китая. Соответственно Москве надо будет делать выбор между союзниками. Впрочем, вряд ли хоть кого-нибудь в России обрадует появление НОАК в Европе – под Астраханью и Волгоградом, а также под Челябинском, Тюменью, далее везде. И придется принимать решения очень тяжелые и неприятные. Но это будет уже совсем другая история.

Впрочем, если китайцы придут под Астрахань и Волгоград мирным путем (что, надо сказать, гораздо вероятнее варианта военного), Москва вряд ли сможет этому хоть как-то воспрепятствовать. Тем более она не помешает бескровному проникновению Китая в страны Центральной Азии, не граничащие с Россией. А последствия будут, в общем, одинаковыми. И весьма печальными.

Заголовок газетной версии – "Граница с КНР – под Астраханью?".

Продолжение темы – "Китай и Россию сближает угроза гибридной войны".

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года