Притяжение Асгардии

Вопросы защиты людей в космосе привлекли на конгресс Космической нации в Дармштадт многих ученых с мировым именем

Первый Научно-инвестиционный конгресс Асгардии, прошедший в немецком Дармштадте, собрал ученых и бизнесменов, готовых участвовать в реализации программ и стартапов, важных для развития человечества. Обсуждались проблемы искусственной гравитации, защиты участников космических миссий от радиации и другие вопросы, связанные с длительным пребыванием вне Земли.

Великолепной возможностью объединить для решения общей цели лучшие умы планеты, преодолеть разделение границами стран и научных дисциплин, чтобы осуществлять прорывные проекты, назвал конгресс его президент, руководитель космической лаборатории университета Антверпена и министр науки Асгардии профессор Флорис Ваутс.

Открывая конгресс, глава нации Игорь Ашурбейли напутствовал его участников словами: "Определены 12 основных направлений национальных интересов. Но не случайно именно научное направление стало причиной проведения этой первой нашей масштабной конференции. Таким образом обозначен основной приоритет деятельности нашей нации – долгосрочное исследование и освоение космоса".

В дальний путь на просторы Вселенной не стоит брать багаж земных проблем. Важно не допустить милитаризации космоса. Сегодня только 20 из 229 земных государств имеют доступ в космос и обладают космическими технологиями. Это по сути дискриминация тех, кого несправедливо называют странами третьего мира. "Национальные космические агентства эгоистичны. Они решают задачи, поставленные финансирующими их правительствами, что абсолютно естественно. Но кто же будет решать объединенные проблемы человечества в космосе в целом?" – задался вопросом глава Асгардии. Ответ однозначен и прост: этим должны и могут заняться асгардианцы.

Микаэль Гийон

Микаэль ГийонКак позднее поделились впечатлениями участники конгресса, каждый день и сессия были очень четко спланированы, организаторы составили динамичную научную программу, с сообщениями выступали известные ученые, лучшие в мировой табели о рангах. Это деятели из Соединенных Штатов, Японии, Европу представляли исследователи из Германии, Бельгии, других стран ЕС.

Первую сессию посвятили обсуждению проблемы искусственной гравитации – первостепенной в деле освоения человеком дальнего космоса. Известно, что длительное пребывание в невесомости приводит к дистрофии мышц и хрупкости костей. Интересный доклад сделал признанный во всем мире за фундаментальные и прикладные исследования человеческих аспектов космических путешествий, в частности роли вестибулярной функции в "космической болезни", первый профессор астронавтики программы Apollo в Массачусетском технологическом институте Лоуренс Янг. Он был специалистом по полезной нагрузке для лаборатории Spacelab американского шаттла, глубоко изучал проблемы космического укачивания, координации глаз и рук в условиях невесомости и пространственной дезориентации.

Доктор Янг считает, что искусственная гравитация в будущем будет иметь огромное значение для космонавтов, особенно в длительных экспедициях. Он уверен, что центрифуга на борту марсианского корабля поможет астронавту поддерживать форму в течение многих месяцев, которые потребуются, чтобы добраться до Красной планеты.

Заведующая отделом сенсорно-моторной физиологии и контрмер Института медико-биологических проблем РАН доктор Елена Томиловская рассказала о земных методах исследования реакции человеческого организма на невесомость. Для этого используют модели микрогравитации. Параболический полет – один из таких способов, но он длится менее минуты. Поэтому невозможно исследовать долгосрочные эффекты, и ученые используют модель сухой иммерсии – погружения в ванну с теплой водой, покрытую специальной непромокаемой и эластичной тканью. Испытатель лежит в воде, но с ней не соприкасается. Масштабный, 56-дневный эксперимент прошел еще в 70-х годах. Сегодня продолжительность подобных "опытов на людях" обычно составляет пять – семь суток, но в недавнем исследовании изучалось влияние микрогравитации на десяти здоровых добровольцах, которые провели 21 день в таких условиях. Результаты этих экспериментов позволят описать динамику происходящих изменений, выявить возможные риски для здоровья и функциональной работоспособности космонавтов в полете к Луне и последующей работе на ее поверхности, а также усовершенствовать подходы к профилактике отклонений от земной нормы.

Роберт Тирск

Роберт ТирскПри полете к Марсу, а это рейд в дальний космос, придется столкнуться с еще более серьезными проблемами – гипомагнитной средой, потребностью в психологическом сопровождении в условиях длительной изоляции и задержки связи с Землей. Так что еще предстоит искать ответы на множество вопросов, связанных с длительным пребыванием вне "колыбели человечества".

Проблема деградации организма в космосе стоит очень остро, об этом заявил на конгрессе Асгардии глава программы исследований человека в Космическом центре НАСА имени Линдона Джонсона Марк Шелхамер. Кто после посадки на Марсе корабля будет "извлекать" из него космонавтов и поддерживать их при ходьбе, как это делается при возвращении с орбиты на Землю? Кроме как на коренных обитателей Красной планеты, надеяться не на кого. А если говорить серьезно, это вопрос, требующий всесторонней проработки.

"Гравитация обеспечивает статическую ориентацию и информацию о динамическом движении в режиме реального времени. Без этих вводных появляются изменения в управлении глазом, головой, рукой, проблемы с осанкой и всем опорно-двигательным аппаратом. При возвращении на Землю даже после полугодового полета с регулярными тренировками отмечаются значительные изменения в сенсорике", – заметил Шелхамер.

Проблема гравитации – далеко не единственная. Нужно защитить экипаж космолета от воздействия радиации в дальних экспедициях. Руководитель отдела клинической радиобиологии исследовательской компании GSI Вальтер Тинганелли презентовал на конгрессе свое решение проблемы – синтетический анабиоз. Космонавты могут проделать большую часть путешествия во сне. Таким образом они избавятся от воздействия замкнутого пространства, их кости не будут так активно терять минералы, а воздействие радиации окажется ослабленным.

Первый астронавт Канады Роберт Тирск провел на орбите в общей сложности 204 дня и 18 часов. Выступая на конгрессе, он подчеркнул, что исследование и освоение космического пространства –международное, межкультурное и междисциплинарное начинание. Космическая колонизация не состоится, если все заинтересованные стороны не будут работать сообща. Нужно забыть о границах между странами и научными дисциплинами.

"Ученые, конструкторы, специалисты производств, частные инвесторы – важные члены международного космического сообщества. Мы не сможем расширить границы возможного, не привлекая их в полной мере, не учитывая их знания и инновационные идеи. Им нужна платформа, чтобы высказать свои идеи и быть услышанными. Этой платформой призван стать научно-инвестиционный конгресс Асгардии", – отметил Тирск.

Марк Белаковский

Марк БелаковскийО симбиозе науки и бизнеса говорили руководитель одной из наиболее успешных американских компаний NanoRacks Джеффри Манбер и глава крупнейшего в мире венчурного фонда в сфере космической деятельности Seraphim Capital Марк Боггетт.

В NanoRacks проводят многообещающий эксперимент под шифром Outpost, суть которого в использовании верхних ступеней ракет для строительства космических станций на орбите.

"Мы уже несколько лет планируем, как можно перепрофилировать верхние ступени ракет-носителей в помещения для космонавтов, лаборатории, орбитальные хранилища топлива. Идея в том, чтобы несколько модифицировать верхнюю ступень после того, как она окажется в космосе. Компания уже получила финансирование от НАСА на проведение пятимесячного исследования, чтобы выяснить, сможем ли мы сделать это в космосе", – поделился опытом Манбер.

Как пояснил Марк Боггетт, стоимость, размеры и вес спутников в последние годы заметно снизились, но плата за пуск ракеты почти не меняется. Отсюда простой вывод: чтобы старты стали более экономичными, нужно строить многоразовые космические корабли.

В следующем десятилетии, считают участники конгресса, наиболее вероятным событием станет "возвращение" человечества на Луну. Но как заметил глава Европейского космического агентства бельгийский космонавт Франк де Винне, уже не будет гонки государств. "На этот раз мы вернемся на Луну в партнерстве, чтобы остаться там и проводить исследования… Появятся стационарные поселения и базы для работы на спутнике Земли. Для этого мы должны научиться использовать ресурсы, которые находятся на Луне. Как только мы освоим эти технологии, то сможем оставаться на ней так же долго, как сейчас на орбитальной станции, где люди живут и работают уже больше 20 лет", – считает Франк де Винне.

Одним из главных событий конгресса стало вручение национальных наград Асгардии. Церемонию проводил глава нации Игорь Ашурбейли. Золотых медалей удостоены канадец Роберт Тирск, бельгиец Микаэль Гийон и известный организатор масштабных российских научных проектов, главный менеджер международного проекта SIRIUS Марк Белаковский. Кстати, на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП ведется подготовка экипажа из шести человек для экспедиции на Луну.

"Информация о решении Высшего космического совета Асгардии о награждении меня золотой медалью "За достижения в изучении космоса" была неожиданностью. Прежде всего я благодарен за высокую оценку моей скромной деятельности как в космонавтике в целом, так и в космической медицине в частности. Я испытываю гордость и удовлетворение, что успехи Института медико-биологических проблем, который я имею честь представлять, известны широкой научной общественности и высоко оценены профессионалами. Я рассказал о нашем институте и модерировал сессию о физиологических исследованиях в космосе и на Земле. Качество докладов было очень высоким. Это первый опыт Асгардии по проведению научно-практических конференций, и я считаю, что он удался. Конференция была многопрофильной, затрагивались вопросы и космической медицины, и астрономии, но в каждом направлении были доклады, которые представляют очень большой интерес", – заявил "Военно-промышленному курьеру" Марк Белаковский.

Основной итог конгресса в Дармштадте: научные силы Асгардии могут провести системную оценку всех опасностей и возможностей, связанных с освоением космического пространства. А дальше – сосредоточиться на устранении выявленных препятствий на пути создания космических поселений.

Справка "ВПК"

Космическому государству Асгардия исполнилось три года. За это время его граждане выбрали главу нации, парламент, сформировали правительство из 24 министров и приняли основные законы, регламентирующие деятельность ветвей власти, разработали собственную концепцию цифровой экономики.

Среди асгардианцев, их более миллиона человек, – представители 200 стран. В парламенте разговаривают на 12 языках. Государство обладает собственной территорией – космическим спутником, который, вращаясь на орбите, исследует влияние излучения на хранящиеся на его борту 512 гигабайт данных, загруженных через официальный сайт. Асгардия – динамично развивающееся общество, поставившее целью достижение вершин в развитии космических технологий, не зависящих от политики традиционных государств и земных законов.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года