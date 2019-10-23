Подарок натовским старичкам

Украина готовится к вступлению в "санитарный кордон"

В декабре в Лондоне состоится саммит НАТО, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, опубликованном на веб-странице блока. "Мы благодарны Соединенному Королевству за согласие провести эту встречу в 70-летие НАТО. В Лондоне была размещена первая штаб-квартира НАТО. Соединенное Королевство стало одним из двенадцати основателей альянса и продолжает играть ключевую роль", – отмечает Столтенберг. По его словам, встреча в Лондоне станет возможностью обсудить ответы на вызовы безопасности, с которыми мы столкнемся в будущем, и гарантировать, что НАТО адаптируется к ним".

Продвижение инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации не может не вызывать тревоги, заявил Владимир Путин в интервью изданиям RT, Al Arabiya и Sky News Arabia. Он отметил, что Москва давно и последовательно озвучивает свои опасения, на которые в руководстве альянса должным образом не реагируют. "Нам всегда отвечали, что это не направлено против вас и ничего страшного в этом продвижении нет, так как НАТО трансформируется и уже не носит военный и агрессивный характер. Однако Устав НАТО никто не менял, и там есть соответствующая статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации. Это военный блок, и конечно, когда инфраструктура военного блока продвигается к нашим границам, никакой радости у нас это не вызывает", – заявил Путин. В современных реалиях НАТО остается инструментом внешней политики Вашингтона, добавил российский президент и отметил, что как только та или иная страна становится членом блока, на ее территории тут же появляются определенные виды вооружений: "Так, элементы системы противоракетной обороны появились в Румынии, скоро они появятся в Польше. Это близко от наших границ и представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Эта попытка обречена на провал, но ничего хорошего в этом нет. Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, которая нагнетает обстановку".

“ С окончанием холодной войны у НАТО появилась цель – не допустить возвращения политического влияния России в Центральную Европу ”

Со своей стороны, обосновывая этот процесс, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток не должно расцениваться как провокация против России. "Это не провокация против соседей, такая позиция связана с представлением о сферах влияния, о том, что большие страны имеют право решать, что маленькие соседи должны делать. Это очень опасно. Это то, что мы хотим оставить в прошлом", – утверждал Столтенберг. Он подчеркнул, что каждый сам вправе решать, вступать в альянс или принять нейтралитет: "Каждая страна имеет право определять свой путь, и НАТО это полностью уважает вне зависимости, работают ли страны для членства в альянсе или хотят быть нейтральными". Ранее Столтенберг, говоря о возможных новых членах НАТО, заявлял, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в Североатлантический блок. Как сообщил 18 сентября и. о. директора Департамента ЕС и НАТО МИДа Украины Сергей Саенко, на предстоящем саммите к началу диалога о предоставлении плана действий относительно членства в альянсе его страна хочет продемонстрировать партнерам прогресс в выполнении критериев вступления и понять свои перспективы.

В Минобороны России уверены, что отмена внеблокового статуса Украины – не самостоятельное решение Верховной рады в свете якобы агрессии с востока, а навязанное Киеву Североатлантическим альянсом. Если страна будет принята в НАТО, Россия может полностью разорвать отношения с альянсом, который "проводит антироссийскую политику", в частности наращивает свои силы вблизи наших границ.

Как писала 22 декабря 2015 года Die Welt в статье с риторическим названием "Кому принадлежит Украина?", "когда русские описывают состояние своей страны сразу после распада СССР, они часто вспоминают два исторических понятия – "Веймар" и "Версаль". При этом они имеют в виду не места, которые хотели бы посетить, а места, в которых были заключены катастрофические для тех или иных стран соглашения. И дело не только в воспоминаниях об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера (James Baker), данном в 1990 году, что НАТО ни на дюйм не приблизится к России, но и в последовавшем за этим расширением альянса на восток за счет Польши, а потом и стран Балтии. Считалось, что Россия слаба и к тому же шла по пути к демократии. Но зачем тогда надо было расширять НАТО? Это противоречие Североатлантический союз не может объяснить по сей день". За альянс это сделал Сэмюел Хантингтон, американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций. Цель расширения блока он сформулировал следующим образом: "С окончанием холодной войны у НАТО появилась одна главная и четкая цель – обеспечить свое существование, не допустив возвращения политического влияния России в Центральную Европу". Добавим: а также на Балканы.

Практика говорит, что во все века каждое государство для повышения своей безопасности стремилось иметь на своих границах дружественных соседей, а лучше – союзников. Накануне Второй мировой войны по периметру границы Советского Союза в Восточной Европе был создан "санитарный кордон" из недружественных ему государств, что в итоге из-за их русофобской политики не позволило предотвратить ее развязывание. Сегодня эти же государства фактически с той же целью скоропалительно приняты в альянс.

Украина в этом смысле – грандиозный подарок для НАТО, поскольку дает альянсу значительные геостратегические преимущества. Во-первых, еще дальше на восток отодвигает от "старых" членов альянса так называемую российскую угрозу, во-вторых, наши стратегические объекты оказываются в пределах досягаемости многих средств поражения: от восточной границы Украины до Москвы – около 450 километров и до авиабазы стратегических бомбардировщиков под Энгельсом столько же. Так близко НАТО еще не приближалось к сердцу России, ее столице. Естественно, территория Украины может стать удобным плацдармом для размещения американских ракет. То есть ее вступление в НАТО должно еще больше способствовать общей безопасности и стабильности "старых" членов альянса, но только не России. Причем это, вне всякого сомнения, навязывается Киеву, что противоречит словам генсека о праве каждой страны самостоятельно определять свой путь.

К сожалению, никто не мог предположить, сколь кардинально могут измениться отношения двух братских народов в XXI веке. Кому были выгодны эти изменения, читаем у Александра Солженицына в его книге "Россия в обвале" (1998). В ней есть глава "Славянская трагедия", как будто написанная вчера. "Антирусская позиция Украины – это как раз то, что и нужно Соединенным Штатам. Украинские власти подыгрывают услужливо американской цели ослабить Россию. Так и дошло быстро – до "особых отношений Украины с НАТО" и до учений американского флота в Черном море. Поневоле вспомнишь бессмертный план Парвуса 1915 года: использовать украинский сепаратизм для успешного развала России". Бразильское издание Carta Maior 26 декабря 2015 года в статье "Стратегия США в войне против России на украинской территории" пишет: "Обратите внимание, что сам Киссинджер (Henry Kissinger) в недавней статье отметил, что окончательным разрешением украинского кризиса в форме, приемлемой для Российской Федерации, мог бы стать нейтралитет Украины в отношении ЕС/НАТО и России, так, как это произошло с Финляндией в годы холодной войны. Правда, Киссинджер является здравомыслящим консерватором старой закалки, а не сумасшедшим неоконсерватором".

Иван Малевич, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года