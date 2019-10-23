Китайский след "московской ракеты"

Радар Тип 7010 отличился точностью предсказаний

О защите территории от гипотетических ударов стратегических ракетных средств СССР и США китайское военно-политическое руководство задумалось в начале 70-х годов. Работы велись по двум направлениям – в области огневых комплексов ПРО (программа "640") и СПРН.

Современным ракетно-ядерным оружием КНР обязана Советскому Союзу. Баллистическую DF-4 с ограниченной межконтинентальной дальностью в НОАК называли "московской ракетой". Ее развитием стала "противоамериканская" МБР DF-5. Кстати, она демонстрировалась на последнем грандиозном параде в Пекине.

Два пути к цели

В 70-е годы китайцы разрабатывали противоракеты "Фаньси" нескольких модификаций (внешне похожие на американские "Спринт") и даже оригинальную 420-мм противоракетную пушку "Синьфын", предназначенную для поражения входящих в плотные слои атмосферы вражеских боеголовок неуправляемыми ядерными снарядами. В начале 80-х программа "640" была свернута ввиду технических затруднений и под влиянием внешнего фактора – ограничений, наложенных друг на друга Советским Союзом и Штатами в соответствии с Договором 1972 года о ПРО.

“ Китайцы точно рассчитали время падения обломков американской орбитальной станции "Скайлэб" ”

Но кое-какой опыт китайцы, безусловно, приобрели ("Контратака" и "Пионер" для защиты Поднебесной"). Поэтому исключать создание огневых элементов стратегической китайской ПРО в обозримом будущем нельзя, особенно если учесть колоссальный рост научно-инженерных и экономических возможностей КНР. Об этом свидетельствует и успешное испытание еще в 2007 году противоспутниковой системы, когда Китай продемонстрировал уничтожение собственного отработавшего метеорологического ИСЗ, находившегося на низкой орбите.

Что касается СПРН, то к разработке ее наземного компонента в КНР приступили опять же в 70-е, и данная программа оказалась куда более успешной, чем "640". В результате китайцам удалось развернуть шесть позиций РЛС раннего предупреждения (Хаши, Наньнин, Куньмин, остров Хайнань, Шаньдунский полуостров, Сянси) и центр управления (Вэйнань). Это был первый этап развертывания национальной СПРН. В дальнейшем в нее вошли вычислительный центр, известный под кодовым наименованием "Циньлин", станция слежения за космическими объектами "Чанцзянь", две аналогичные мобильные ("Цяньшао" и "Хуанхэ") плюс новая РЛС раннего предупреждения "Чанчэнь" (в Чанчуне).

Космические расчеты

Значительным достижением в развитии китайской СПРН стало создание специалистами 14-го института электроники в Нанкине стационарной РЛС Тип 7010, предназначенной для слежения за МБР, а также другими объектами в приземном космическом пространстве, с фазированной антенной решеткой. Первая такая станция вступила в строй в 1976 году. Ее антенну размерами 40х20 метров разместили на горном склоне на высоте 1600 метров над уровнем моря в 140 километрах северо-западнее Пекина (в провинции Хэбэй). Вторая РЛС появилась в провинции Хэнань. Свои достаточно высокие возможности радары продемонстрировали, когда с их помощью китайцы точно рассчитали время падения обломков выведенной из эксплуатации американской орбитальной станции "Скайлэб" в 1979 году. А в 1983-м, используя РЛС Тип 7010, также точно предсказали время и место падения советского ИСЗ, зашифрованного как "Космос-1402". Это был аварийный спутник серии УС-А морской системы радиолокационной разведки и целеуказания "Легенда".

Кроме РЛС Тип 7010, 14-й институт электроники совместно с аналогичным учреждением Академии наук КНР разработал моноимпульсную РЛС слежения за МБР и космическими объектами Тип 110. 400-тонная антенна диаметром 25 метров размещалась под радиопрозрачным сферическим обтекателем высотой около 37 метров. В строй был введен лишь один такой радар, размещенный в центре слежения, расположенном в провинции Юньнань.

Некоторые аналитики считают, что эти (а возможно, и другие) РЛС ввиду фиаско с противоракетными проектами по программе "640" были перепрофилированы главным образом для решения телеметрических задач, возникающих при освоении космического пространства, во взаимодействии с океанскими кораблями измерительного комплекса типа "Юаньвань". Тем не менее есть основания полагать, что они по-прежнему составляют национальную СПРН Китая.

Разумеется, полноценная система должна включать космический эшелон. Он имеется и у России (ранее со спутниками "Око", ныне с ИСЗ "Тундра"), и у США (с ИСЗ систем IMEWS и SBIRS). Китайцы и здесь не сидели сложа руки. Предположительно регистрация ракетных пусков может осуществляться космическими аппаратами типа "Шицзянь-7", первый из которых был запущен еще в 2005 году. Очевидно, доступ к соответствующим российским технологиям открывает для Китая новые перспективы по развитию национальной СПРН. Заимствовать все передовое в Поднебесной умеют. И создавать на этой базе свое.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года