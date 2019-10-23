Из Сирии в депрессию

Уходя с Ближнего Востока, США утрачивают возможности влиять на цену нефти

Операция Турции в северных районах Сирии, где располагаются курдские военные формирования, ранее поддерживаемые Соединенными Штатами, означает, что в тупике, похоже, образовался выход.

США покидают территорию Сирии. Мне могут возразить – пока выведен незначительный контингент войск из северных районов. Остается много американских военных в других районах Восточного Заефратья. Тем не менее можно полагать, что США уже реально уходят. Основанием для такого заключения служит факт предательства американцами курдов. Совершенно понятно, что их иррегулярные вооруженные формирования противостоять второй по мощи армии НАТО в одиночку не смогут. Они существовали только при условии их поддержки Соединенными Штатами. А американцы, помогая курдам в борьбе против запрещенного в России ИГ, давая им гарантии безопасности и обещая возможности создания в какой-либо форме автономного территориального образования, сдали союзника на растерзание Турции. Именно так сегодня, если судить по высказываниям независимых экспертов из стран Ближнего и Среднего Востока, оценивается согласие Вашингтона на проведение Анкарой военной операции в северных районах Сирии.

Есть еще одно неприятное для США последствие их поступка. Это ставшая очевидной для арабских элит слабость американцев. Они не смогли добиться ни одной реальной своей политической цели в Сирии, уступив "поле боя" России, Ирану и Турции. А арабы слабых не любят. И последствия не замедлили сказаться на отношениях ведущей монархии Персидского залива – Саудовской Аравии к России. Такого беспрецедентно и демонстративно теплого приема, который был оказан президенту нашей страны, не было еще ни разу, в том числе и в отношении американских лидеров. Очевидно, саудиты начали искать нового союзника. По этой причине и заговорили о возможности закупки российского вооружения, в частности С-400.

С моей точки зрения, продавать саудитам наш пока еще новейший ЗРК не вполне удачная идея, поскольку американцы там все еще присутствуют основательно и попади С-400 в КСА, они, конечно же, с ним ознакомятся, что не самым лучшим образом скажется на его боевых возможностях в будущем: США способны выработать более эффективные методы борьбы с комплексом, чем те, на которые они рассчитывают сегодня. Тем не менее дрейф Саудовской Аравии в сторону России очевиден. И это очень хорошо, поскольку вслед за саудитами потянутся и другие бывшие надежные союзники США в регионе.

Ослабление американского влияния на Ближнем Востоке неизбежно приведет к снижению их возможностей, причем весьма существенному, по контролю над нефтяными рынками, в частности их возможности по влиянию на экспорт углеводородов в Китай. А это означает, что уже в ближайшей перспективе США в значительной мере утратят возможности влияния на цены энергоносителей, а также на направленность их экспорта, например в КНР.

В целом наблюдение за современной американской администрацией создает впечатление, что изоляционисты в США обрели огромное влияние, свертывая присутствие в ключевых районах мира. Существует мнение, что это делается во благо национальной экономике, которая сократив расходы на военные нужды, сможет сильно увеличить свой потенциал. Однако надо вспомнить, что в 30-е годы, когда США были не столь масштабно включены в мировые процессы, как сегодня, они пережили тяжелейшую Великую депрессию. И это происходило в условиях, когда весь промышленный потенциал США был у них дома. Сегодня Штаты в значительной мере его потеряли, он оказался вывезен в другие страны, в частности в тот же Китай. При таком раскладе утрата статуса глобального доминанта может привести к еще более страшной депрессии, чем та, что имела место в 30-е. Переживут ли США такое потрясение?

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года