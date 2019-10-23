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23.10.2019
Интерфакс-АВН

Военный аэродром Табка в сирийской провинции Ракка принял вертолеты ВКС РФ

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Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Табка (Сирия). 22 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолеты ВКС России были приняты военным аэродромом Табка в провинция Ракка на севере Сирии, безопасность стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды.

"Наша задача - обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений. (...) Когда сюда зашли боевики ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), они разнесли взлетно-посадочную полосу. За ними по горячим следам появились американцы, но не стали ничего восстанавливать. Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле. Там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем", - сказал командир занятого на охране объекта подразделения сирийской армии.

В 2014 году, во время гражданской войны в Сирии, построенный 50 лет назад аэродром под Табкой захватили террористы из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сил демократической Сирии" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. После этого на протяжении более чем двух лет город Табка со всей провинцией находился под контролем СДС, а на аэродроме появилась американская военная база.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой оппозиционная группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 км и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Персоны
Эрдоган Реджеп
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