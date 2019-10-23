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23.10.2019
Известия.ru

СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

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Источник изображения: Фото: ТАSS/DPA/Jan Woitas

Украинское конструкторское бюро "Прогресс" может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия". Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило китайское издание Sohu.

В материале отмечается, что такое приобретение выведет возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок Китая на мировой уровень, передает "РИА Новости".

В 2016 году сообщалось, что украинское государственное предприятие "Антонов" и китайская компания China Airspace договорились о передаче Китаю права собственности на Ан-225. Позднее в "Антонове" опровергли эту информацию.

Ан-225 "Мрия", разработанный и сконструированный ОКБ имени Антонова в 1980-х годах, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
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