СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

Украинское конструкторское бюро "Прогресс" может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия". Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило китайское издание Sohu.

В материале отмечается, что такое приобретение выведет возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок Китая на мировой уровень, передает "РИА Новости".

В 2016 году сообщалось, что украинское государственное предприятие "Антонов" и китайская компания China Airspace договорились о передаче Китаю права собственности на Ан-225. Позднее в "Антонове" опровергли эту информацию.

Ан-225 "Мрия", разработанный и сконструированный ОКБ имени Антонова в 1980-х годах, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.