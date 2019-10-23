Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя

Первую возвращаемую, как у SpaceX, российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил владелец разработчика — компании Laros Олег Ларионов.

По его словам, Laros разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода.

"Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году", — цитирует Ларионова ТАСС.

Он добавил, что ракета будет выводиться на высоту 120–130 км и нужна для отработки так называемой динамической посадки.

"То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает (глава компании SpaceX Илон) Маск", — пояснил разработчик.

По словам Ларионова, ракета высотой 17 м будет стартовать с автомобильного прицепа большой грузоподъемности, по аналогии с мобильными платформами для межконтинентальных баллистических ракет Ракетных войск стратегического назначения.

В сентябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающем на метане, составит около 900 млн рублей, она будет примерно на треть дешевле ракеты "Союз-2.1б".