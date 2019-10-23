Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"

Модель до востребования

Экономический рост невозможен без четко и эффективно налаженного процесса внедрения в производство новых технологий и изобретений. Чисто теоретически в этой области все понятно до мелочей, но на практике все гораздо сложнее. Факты таковы, что современная экономическая система России, к большому сожалению, невосприимчива к массовому внедрению в производство новых разработок и изобретений.

Во времена СССР, ныне именуемые эпохой застоя, внедрялось куда больше рационализаторских предложений, чем сейчас. А ведь без инноваций и изобретений невозможно поступательное развитие ОПК страны.

Это повод рассказать о моем старом друге, ибо его история типична для нынешнего состояния российской экономики. Он был талантливейшим инженером, посвятившим всю жизнь работам в области роликолопастных машин. К сожалению, ушел из жизни в 2011-м. Звали его Виктор Домогацкий. Рассказывать о нем самом смысла нет – за него говорят его разработки.

Друг наводчика

“ Единственным случаем реального использования изобретения стало создание немагнитных движителей для подруливающего устройства нового тральщика ”

Многие поклонники танкового биатлона наверняка обратили внимание, что самый сложный этап – стрельба, когда танк должен вести огонь, находясь в движении. Российская команда традиционно побеждает, допуская минимальное количество промахов. И наводчики, выступавшие в Алабине, являются по сути штучным товаром, так могут стрелять далеко не все их коллеги. Для помощи им используются различные приспособления, включая стабилизатор вооружения.

Башню отечественных танков приводят в движение электромоторы, которые, однако, в долю секунды неспособны остановить вращение башни в одну сторону и моментально начать вращать ее в противоположную. А вот у гидрообъемного мотора для танковой башни возможностей гораздо больше. Он на порядок, а то и лучше парирует все неровности трассы и позволяет пушке держать на прицеле поражаемый объект.

Кстати, гидромоторы устанавливаются на немецкие танки "Леопард-2" и американские "Абрамсы". Это позволяет даже среднему по выучке наводчику поражать цели с первого выстрела. А ведь модель, предложенная Домогацким, была гораздо лучше немецкой и американской. Но, к сожалению, так моделью и осталась…

Пила-рекордсмен

Еще одна разработка изобретателя – высокооборотный роликолопастной гидромотор типа ГМ-16 с использованием привода цепной пилы от сучкорезно-раскряжевочной машины. Частота вращения ротора при пилении составила порядка десяти тысяч оборотов в минуту. При этом был перекрыт рекорд шведской фирмы Volvo, чей аксиально-поршневой гидромотор аналогичного привода пилы развил только семь тысяч оборотов. Достигнутая огромная скорость вращения позволяет производить распиловку лесоматериалов диаметром около метра за доли секунды. Однако сегодня по известным причинам у нас предпочитают закупать технику "за бугром".

Ненужный насос

Был проект по линии МЧС. Ведомству предлагали создать сверхмощный насос, способный в случае пожара забрасывать воду с уровня земли сразу на 35-й этаж, что примерно соответствует ста метрам высоты. Кто не знает: это пока не достижимый в мире показатель. В результате – полное безразличие.

А теперь о фактах из жизни. В новостях был репортаж: под Челябинском загорелся многоэтажный дом, а пожарные со своей техникой смогли тушить только до 4-го этажа. В итоге квартиры, расположенные выше, просто сгорели у всех на глазах. Хорошо еще обошлось без жертв. Итак, нужен или не нужен мощный насос для МЧС?

Фантастическая коробка

Вершиной инженерного творчества Виктора Домогацкого стал гидрообъемный вариатор (коробка передач) как для мобильных (тракторов, танков, автомобилей, вездеходов, амфибий, локомотивов), так и для стационарных машин различного назначения (транспортеров, приводов лебедок, вариаторов транспортных передач). Помимо этого вариатор способен служить в качестве привода для станков и робототехники. А при установке на подводные лодки он позволяет существенно снизить шумность, что является важным фактором скрытности.

Когда рабочую модель своего вариатора автор представил на презентации американской фирмы Eaton, ее сотрудники были шокированы возможностями изобретения. Они даже представить не могли, что в России есть такие гениальные кулибины.

В лабораторию изобретателя нередко наведывались серьезные специалисты различных предприятий. Были у него ведущие специалисты КБ "ЗИЛ", заглядывал главный инженер АвтоВАЗа… Но все лишь цокали языками, хвалили изобретения, а потом извинялись, что существующая экономическая ситуация не позволяет им внедрить что-то подобное у себя на заводах. Зато посланцы японской фирмы Mazda сразу предложили купить патент. Однако автор изобретения оказался настоящим патриотом и отказал гостям.

Немагнитные движки

Единственным случаем реального использования изобретения стало создание немагнитных движителей для подруливающего устройства нового минного тральщика, не так давно заступившего на службу в Военно-морской флот России. Сам изобретатель давал до 50 лет гарантии их безаварийной работы без какого-то ремонта. Аналогов в мире просто не существует. Лопасти винтов рано или поздно потребуют замены, а моторы будут надежно работать. И дай бог, чтобы серия этих кораблей приумножалась во благо нашей обороноспособности. Хотя по сути это лишь малая часть наследия без преувеличения гениального инженера Домогацкого.

После всего сказанного в голову приходит лишь один вопрос: собственно говоря, нужны ли промышленности в целом и "оборонке" в частности подобные разработки? Между тем ведомства, которые должны по идее зубами вцепиться в новинки, отмахиваются от них, как от назойливых мух.

Чтобы как-то показать активность, сегодня чиновники, призванные отвечать за новые технологии, идут на хитрость. На выделенные государственные деньги они покупают по дешевке за границей уже устаревшие там технологии, не забывая при этом свой интерес, и выдают их за собственные. И так повсеместно. Потом, естественно, отчитываются перед вышестоящим начальством о "прорывных" разработках.

Вывод таков: все, что не приносит конкретному чиновнику денег в личный карман, вызывает у него раздражение. И это давно превратилось в жесткую систему. Сломать ее очень непросто. Попытаться как-то обойти? Хочется верить, что в ведомствах кто-то рано или поздно проснется и проявит заинтересованность к уникальным разработках, коих на пространстве страны великое множество.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года